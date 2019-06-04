高雄夜間飄出「豬屎味」 環保局懷疑這個惹的禍

2019-06-04 08:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市區昨晚到今天凌晨，陸續有民眾抱怨在家裡聞到濃濃「豬屎味」，高市環保局也接獲不少民眾投訴，派員訪查後初步排除工廠排放廢物，懷疑可能是掌葉蘋婆惹禍，今天會再進一步確認。

臉書粉專高雄點指出，昨晚到今天凌晨，高雄市包括三民、苓雅、前鎮等區，陸續有民眾在家裡聞到濃濃豬屎味，民眾上網留言，「粉身碎骨的味道…」、「城市轉型啊」、「剛剛感覺今天夜晚有種懷舊的氛圍...」、「你們市長在睡覺了」、「屎味瀰漫 韓腫開始fun」。

高市環保局表示，今凌晨零時到1點半間，累計接到約15通投訴電話，派員到場查訪時並無異味，也初步排除工廠排放廢物可能，但根據民眾描述與過往經驗，懷疑是「掌葉蘋婆」惹禍，今天會進一步確認。

掌葉蘋婆屬錦葵科，原產於熱帶亞洲、非洲、澳洲，台灣約於1900年間自印度引進，由於枝條平展，枝葉茂盛，樹蔭廣，遮蔽率高，常被種植為庭園綠蔭樹或行道樹，但其花朵會散發出像屎般的臭味，也因此被稱為「豬屎花」，其學名中的屬名「Sterculia」拉丁文意思是「糞便」，而種名「foetida」的意思則是「臭」，花雖小，但盛花期時數量極多的滿樹小花，一起散發出來的味道常引起附近住家或行人的抱怨，開花季約為春夏之間。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法