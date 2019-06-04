鐵鍋炒菜可以補鐵？醫師這麼說…

2019-06-04 00:20

〔記者羅碧／台北報導〕近年來，國內風行鑄鐵鍋，很多人喜歡它的造型及設計，並且有人認為用來烹煮食材既可口，也能讓鐵離子釋出，對身體保健具加分效果；對此，林口長庚醫院毒物科醫師顏宗海表示，醫學文獻證實，在一些落後國家的確是有人會用鐵鍋烹煮食物增加鐵質的吸收，但是在台灣補鐵的方法很多，不需要用這種方式獲得鐵質。

顏宗海表示，用鐵鍋炒菜或是用鑄鐵鍋煮食物是不會有毒害，也不用擔心罹癌的問題，倒是很多人吃紅肉補鐵要注意攝取量的問題，因為紅肉已被世界衛生組織下面的國際癌症研究中心（IARC）列為二A級致癌物，也就是「動物實驗證實會增加罹癌風險，可是在人體沒有證據」，建議紅肉每天不要吃超過七十公克，一星期不要超過五百公克，以降低罹患大腸癌等風險。

顏宗海也提醒，若是長期高劑量使用鐵補充劑，或長期輸血，或紅血球被大量破壞（如溶血），會使鐵質不正常的沉積，身體組織大量沉積鐵質，導致多個器官如心臟、肝臟、內分泌及關節受損，所以有些長期輸血者必須要使用排鐵劑排出體內多餘的鐵，但臨床上常用的排鐵劑deferoxamine也有一些副作用，需小心使用。

郵政醫院營養師黃淑惠表示，在酸性的環境下，鐵鍋的鐵會被溶出來，但人體腸道對鐵的吸收率大約是十％到三十％，自己有一個調節機制，不會因此就中毒，但也不用因貧血而買鑄鐵鍋補鐵，效果有限；我國飲食建議是成年男性每天攝取鐵質建議量是十毫克、女性是十五毫克，無論男女，上限不能超過四十毫克；十二歲以下不能超過卅毫克。

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