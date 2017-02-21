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醫療保健》想要天然蘋果肌 營養師：補充這類食物

「蘋果肌」是許多女性夢寐以求的天然腮紅，新光醫院營養課營養師林郁珊表示，牛、羊、豬、鴨、雞及暗紅色的魚肉等都含豐富的鐵質。圖為牛肉。（資料照，記者洪瑞琴攝）

2017-02-21  15:36

〔記者林惠琴／台北報導〕「蘋果肌」是許多女性夢寐以求的天然腮紅，新光醫院營養課營養師林郁珊表示，鐵質是人體製造血紅素、紅血球與輸送氧氣的一個不可或缺的營養素，能使人氣色好，因此選對食物補鐵，可能就輕鬆擁有臉紅紅的美顏。

根據今年一月的新光醫訊，林郁珊指出，想要有紅潤的肌膚，首先要選擇富含鐵質的食物，動物性食物中的鐵，例如牛、羊、豬、鴨、雞及暗紅色的魚肉等都有，雖然內臟類也富含鐵質，但因為膽固醇較高，並不建議食用；植物性食物中的鐵，則有像是黃豆、豆類、深綠色蔬菜、全穀類、堅果類等。

此外，林郁珊強調，可再選擇搭配幫助鐵質吸收的食物一起吃，像是維生素C可促進非血紅素鐵的吸收，提高體內對鐵質吸收達2至3倍，因此補充富含鐵質的食物時，可多喝一杯柳橙汁或飯後吃一份水果，有助於人體吸收鐵。

不過，林郁珊也提醒，高鐵食物不要搭配茶、咖啡，由於茶與咖啡富含單寧酸，會影響鐵質的吸收，建議餐後一小時內不要飲用，同時高鐵食物也不要搭配高鈣食物，因為鐵與鈣會在體內競爭吸收，若鈣質含量太高就會影響鐵的吸收，因此高鐵與高鈣食物宜分餐食用。

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  • 營養師提醒，茶富含單寧酸，會影響鐵質的吸收，建議不要與高鐵食物同時食用。（記者林惠琴攝）

    營養師提醒，茶富含單寧酸，會影響鐵質的吸收，建議不要與高鐵食物同時食用。（記者林惠琴攝）

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