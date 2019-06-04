國衛院學者提醒 成年男性不需要刻意補鐵 以免提高罹癌風險

2019-06-04 00:16

〔記者羅碧／台北報導〕現代人注重養生，常食用保健食品，但國內學者提醒，成年男性不需刻意補鐵，以免提高罹癌風險，最好是養成定期捐血習慣，以減少體內鐵含量。

國衛院名譽教授温啟邦指出，過量鐵會促進氧化，使自由基大量增加，而人體肝臟負責代謝鐵，若血中鐵過多，肝會吃不消，甚至會引起肝癌。女性因為有生理期會定期排出不必要的鐵，但是男性的鐵卻會一直累積在體內，特別是現在很多營養補充品及維他命含有更易於吸收的鐵劑，若沒有定期捐血，一直累積在體內，很容易過量。

他和國衛院研究團隊曾分析某健檢機構在一九九七年到二００八年採集到逾卅萬人份血液樣本，當時發現，其中三分之一男性的血鐵值超過正常值（一百廿μg/dL），五分之一的女性高血鐵。當血鐵大於一百四十μg/dL，罹患肝癌機率比正常人高出一．九八倍，若又是B型肝炎病毒帶原者，風險更會暴增至廿七．四九倍。

温啟邦教授並指出，美國的榮民醫院曾經以一二七七名的退伍軍人，將他們分成兩組，一組是「放血組」，另一組是沒有放血的對照組，「放血組」是每六個月放血一次，五年來，結果發現「放血組」比「對照組」的癌症發生率減少卅七％；每次約放近一千西西的血，每六個月一次，每位放血組的人在放血前均先驗血鐵值，計算出該放多少血。

而這項研究發表在二００八年《美國癌症研究院雜誌》（JNCI），而美國那時有一個防貧血的「Iron fortification of wheat flour.（麵粉加鐵全國計劃）」，在所有麵粉、麵包都加少量的鐵，當時另有一些研究在探討心血管疾病與降血鐵的關係。

温啟邦教授強調，捐血一袋，不僅救人一命，其實對自己的健康也有好處，特別是成年男性可以降低體內血鐵值，且促進新陳代謝，減少癌症。

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