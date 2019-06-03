酒駕與拒絕酒測加重罰鍰、同車乘客共責等 7/1正式上路

2019-06-03 23:11

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕立法院今年3月三讀通過「道路交通管理處罰條例」多條文修正案後，行政院已於5月31日核定分3階段上路施行，前天（1日）已實施計程車駕駛犯下特定罪刑後不再吊銷駕照；機車、汽車駕駛人酒駕，最高各可罰9萬、12萬元、攔檢點拒絕酒測直接罰18萬元，酒駕肇事致人重傷或死亡得沒入車輛，酒駕者同車乘客罰600元至3000元等，皆將於7月1日上路實施；酒駕吊銷駕照重新考領前，要經過酒癮治療，酒駕致人重傷或死亡、酒駕累犯、拒絕酒測，重新考照後車輛要裝設酒精鎖等，因細節尚在研究，預定明年3月1日上路實施。

計程車駕駛人若在執業期中，原犯竊盜、詐欺、贓物、妨害自由等罪名，經法院判決有期徒刑以上之刑確定，6月1日起僅廢止其執業登記不再吊銷其駕駛執照。另外，原規定故意殺人、重傷、搶劫、搶奪、恐嚇取財、擄人勒贖、毒品危害還制條例、兒童及少年性交易防制條例、兒童及少年性剝削防制條例等，都是終身不得再辦理計程車駕駛執業登記；一併放寬除違反兒童性自主等刑責外，其餘刑責不再是終身不得再辦理計程車執業登記。

7月1日起，酒駕加重罰則將上路，吐氣所含酒精濃度每公升0.15毫克以上未滿0.25，小型車罰鍰從1萬9500元提高至3萬元、大型車從2萬2250元提高至3萬3000元；濃度0.25以上未滿0.4毫克，小型車從2萬9000元提高至3萬7500元、大型車從3萬3500元提高至4萬2000元；濃度0.4毫克以上未滿0.55毫克，小型車從5萬1500元提高至6萬、大型車從5萬6000元提升至6萬5000元；濃度0.55毫克以上，小型車罰鍰從7萬4000元提高至8萬5000元、大型車從7萬8500元提高至10萬元。

若大、小型車駕駛若酒駕逾期未繳罰鍰60日以上，或是毒駕，或5年內第2次酒駕，就會罰到12萬元；5年內3次以上酒駕，每次罰鍰均會依照上次酒駕罰鍰再加9萬元進行處分。汽機車駕駛拒絕酒測首次均罰18萬元，5年內2次拒測罰36萬元，往後每次拒測罰鍰均再增加18萬元。

汽機車駕駛吐氣酒精濃度達0.25毫克以上，同車乘客也要受罰，但年滿70歲以上、有心智障礙或汽車運輸業乘客則不會受罰。根據規範，同車乘客未滿20歲罰600元、夜間遭取締同車滿20歲乘客罰1500元、日間罰2200元。

酒駕累犯及拒測者，若致人重傷或死亡得沒入車輛，交通部表示，若車主明知車輛要遭沒入，趁執行處罰期間先將車輛脫手，不論是出售或過戶，仍會進行追查；若新車主事先不知該車輛要遭沒入，則會就車輛殘值向車主（酒駕者）追徵，若知情的話仍會沒入該車輛。若車主將車輛報廢等導致殘值下降，殘值差額同樣會向車主追徵。

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