檢修工遭煤活埋悶死 中石化被控延誤搶救害命

2019-06-03 20:00

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕30歲蕭姓檢修員上週六於中石化苗栗縣頭份廠區進行煤倉作業，不慎摔落輸煤設備慘遭活埋而死，家屬質疑，中石化對於案發經過始終交代不清，且據家屬掌握消息稱事發於中午12點多，但消防隊於下午1點45分才接獲報案，中間1小時黃金救命期中石化竟毫無作為，令家屬無法諒解。

中石化頭份廠管理組副理許國華低調表示，目前廠方正在整理資料，並配合檢調進行細部調查，待報告出爐才能釐清詳細案發經過，但他也坦承案發後至通報消防隊確實有間隔時間，稱當時廠方已啟動相關處置程序，全員努力營救，且作業時皆按規定兩人同時進行。目前高層也已下指示，會給予家屬最高撫卹。

但根據勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心初步調查，煤倉作業時雖是依規定兩人進行，卻分處不同地點，死者當時疑為排除輸煤障礙才鑽入其中，而發生意外的第一時間廠方疑皆無人發現，直至下午1點多同仁因無線電無法聯繫上死者，到現場聽聞微弱呼救聲，這才急忙通報，但也因此錯過搶救期間。

蕭男家屬表示，案發至今已是第3天，但中石化說詞反反覆覆，根據消防隊紀錄是下午1點45分才接獲通報，但事發第一時間疑似是中午12點多，中間這黃金搶救一小時中石化究竟做何處置，家屬完全無從得知，質疑中石化刻意隱瞞。

死者大阿姨哽咽地說，經檢方相驗確認死者是被活活悶死，想到他生前承受無比痛苦就讓家屬肝腸寸斷。苗栗縣長徐耀昌今到靈前捻香致意時表示，死者的祖父是前獅潭鄉長蕭天福，彼此是相識十幾年的世交，感情猶如家人，驚聞噩耗心裡也備感沉痛，呼籲中石化要勇於面對，承擔責任。

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