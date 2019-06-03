太巴塱部落「冉而山國際行為藝術節」 台日舞者共同演出

2019-06-03 15:26

〔記者花孟璟／花蓮報導〕對於花蓮太巴塱部落的阿美族表演工作者阿道‧巴辣夫‧冉而山而言，行為藝術是「真實與瞬間的發生」。阿道1990年代初加入原舞者後，在劇場藝術界打滾多年，近年與原住民藝術工作者合組劇團、辦藝術營，2012年回到部落成立「冉而山劇場」，還曾2度到法國亞維儂藝術節演出。今年已70歲的阿道，本月7日至9日更在部落籌辦第一屆冉而山國際行為藝術節，邀請來自日本、台灣17位表演者來到部落，演出將融合自然環境、土地，要與觀眾一起呼吸！

1949年出生在太巴塱部落的阿道，年輕時代曾想望要當「徹底的流浪漢」，崇尚虛無主義，嘗試過寫作表達自己，1990年代初加入知名原住民舞蹈團體「原舞者」多年，也曾和差事劇團的鍾喬、劇場工作者王墨林一起創作，2000年到台東「布農部落」，與朋友那布創立「阿桑劇團」、與都蘭部落的藝術家組「漠古大唉劇團」、「都蘭山劇團」、「意識部落」，也多次舉辦表演藝術營隊。

阿道2012年回到自己初生的太巴塱部落，成立冉而山劇場，並擔任團長，創團以來著力於行為藝術營的舉辦與推廣，並深受菲律賓「民眾劇場」啟發。阿道認為，每一個人皆可透過「行為藝術」來表達最內心、最真實的自己。

冉而山劇場籌辦2019 LIPAF第一屆冉而山國際行為藝術節，將在6月7日到9日舉辦，首場6月7日在玉里鎮客家館、6月8日在林田山文化園區、6月9日在太巴塱部落祭祀廣場演出。

阿道表示，藝術節共有17位表演工作者共襄盛舉，包括日本岩手縣的舞踏家太田直史先生，及台灣行為藝術家重量級前輩--瓦旦‧塢瑪老師、曾啟明老師，阿道的女兒蔻兒亭．阿道．冉而山也將加入演出陣容。每一位行為者，將以6分鐘以內的時間做呈現，融合著自然環境，和觀眾同在的呼吸聲，以接力的方式，勇敢又誠懇的築構出第一屆冉而山藝術節的行為篇章。

阿道認為，「行為藝術」是以身體為媒介，表達本身想望的理念，且必須在規定的時間和地點完成，和繪畫、雕塑、音樂、舞蹈、戲劇，是不一樣的行為藝術。阿道說，在現場中的即興行為演出，能透顯出本質的主題和道理來，像一種領悟，也激發觀眾的省思和各種想像。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法