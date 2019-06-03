農家正妹上國立北商大 校長到台東親睹未來校花

2019-06-03 15:00

［記者黃明堂／台東報導］「自由時報」電子報日前刊登台東高商「校花」呂培郁上榜國立台北商業大學財務金融系，北商大校長張瑞雄今天親自到東商一睹準學生，並指示校務團隊好好「培育」，灌輸專業實力。

「自由時報」電子報在2017年9月刊出「校服我最正」系列報導，當時一年級的呂培郁擔任台東高商制服模特兒。外型出色的她，3年來認真讀書，成績都名列前矛，如願上榜國立台北商業大學財務金融系。

張瑞雄說，看到本報報導，特別到台東來鼓勵她，致贈北商大的T恤代表對她的重視。呂培郁的父母擔心女兒未來到台北讀書的相關問題，隨行的北商大團隊逐一解惑，讓他們安心。

張瑞雄說，優秀的同學，學校都很重視，他已交代系主任要好好照顧呂同學。他說，北商大財務金融系是前兩大志願，財務金融也是重要領域，呂培郁好好學習，未來一定有很好的發展。

呂培郁家住東海岸的都蘭，爸媽務農，種植了5甲多的釋迦，呂媽媽說，孩子願意讀書，當爸媽的就更努力工作。呂培郁則說，在國中階段就立定志向走技職路線，而且興趣就在財務金融，北榜北商大，很高興，但也覺得壓力很大。

班導陳伯華說，呂培郁不只是漂亮，也很認真在功課上，並且具有領導才能，所以3年都當班長，很稱職的管理班上，擔任老師跟學生間的溝通的橋樑。

東商校長劉玲慧說，呂培郁認心服務，5月報稅季還到國稅局擔任報稅志工，外型受矚目，服務熱忱也受到肯定。

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