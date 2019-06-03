6月好精彩！九天、紙風車、火舞加特技嗨翻投縣

2019-06-03 14:13

〔記者陳鳳麗／南投報導〕紙風車藝術卡車結合九天民俗技藝、即將成真火舞、台灣特技將嗨翻南投縣的六月！本週五起一連5場節目分別在國姓、埔里、魚池、中寮和草屯演出。爭取這些節目下鄉的立委蔡培慧說，就讓精彩的節目為南投孩子的暑假活動先暖身。

「好哇！讚啦！」，包括九天民俗技藝團、台灣特技團和即將成真火舞團，今天都整團開拔到南投縣草屯鎮，紙風車文教基金會副執行長張敏宜，以及九天民俗技藝團長許振榮也都到場，與立委蔡培慧等人一起為將這南投縣熱鬧一個月的表演宣傳，許振榮說：「我們都很期待這個月的表演！」。而這幾團也都現場透表演節目的片段，展現他們對在南投縣表演的重視與誠意。

蔡培慧說，從前年起就經由921震災重建基金會的工作夥伴、現任RC文化藝術基金會執行長王俊凱的鼎力協助，爭取紙風車劇團及藝術卡車到南投縣演出，今年是921震災20週年，南投縣重建後展新貌，但不可諱言的是藝術文化的城鄉差距愈來愈大，這兩天不斷爭取台灣的國際級表演團體到縣內演出，就是希望能為家鄉貢獻一點力量。

蔡培慧說，本月份共有5場演出，7日、8日晚間7點起，分別在國姓夜市和埔里鎮地母廟8停車場，由即將成真火舞團演出；14、15日晚間7點在魚池國小和中寮國中則有九天民俗技藝團演出；23日晚間7點則在草屯鎮南埔陳府將軍廟廣場，由即將成真火舞團和特技團壓軸。

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