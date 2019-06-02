台南溪北濱海、山區醫療資源不足 衛政部門提對策

2019-06-02 23:57

〔記者王俊忠／台南報導〕根據台南市府衛生局統計，南市37個行政區中，原南縣有13區的診所家數在個位數，龍崎區更只有1間衛生所；地區級以上大型醫院，原南市、永康區與南關線就占3分之2，溪北醫療資源明顯比市區不足。對此，除有健保署對醫療資源不足區年度改善方案；市衛生局從鼓勵醫師到弱勢區開業、推行動醫院、行動醫療車及巡迴醫療等面向著手，設法彌補弱勢區的醫療不足問題。

台南診所在個位數的行政區有左鎮、楠西、南化、龍崎、官田、西港、七股、將軍、北門、東山、大內、山上、安定（不包括有醫院的區）等13區；地區、區域到醫學中心的大型醫院，全市有36家，原南市、永康區與南關線等10區就有24家醫院、占全市醫院家數的3分之2，反映出溪北濱海、山區醫療資源處於弱勢，不及於市區。

衛生局表示，全市有5.4％人口地處45分鐘車程內無醫院就醫的區域；僅0.2％人口（南化、官田、龍崎、七股等區）在30分鐘車程內無診所就醫。對於醫療不足區，市府不只仰賴中央健保署協助，持續透過行動醫院、行動醫療車與巡迴醫療等策略補強。

在行動醫院，市府針對無醫師的里（溪北地區為主）舉辦，1年至少辦100場、約3萬人到3萬2千人受惠，衛生局會安排各專科醫護人員為參與民眾做生化、尿液、血液、肝、大腸、乳癌、抹片等篩檢，遇有交通不便的患者，會與區公所合作、請公所派車載患者去就醫。

行動醫療車方面，衛生局有口腔衛生、肝臟超音波、子宮抹片檢查、乳房攝影、腹部超音波等多輛醫療專車，可直接進入偏鄉社區做醫療檢查服務。

至於巡迴醫療，衛生局醫事科表示，這分為「健保給付」與「無收費」兩部分，健保補助共有15區、78個里，由合作醫院、診所執行；免費巡迴醫療是市府承接原南縣府政策，服務13區、31里，從2011年到2018年10月，已服務1194場次、2萬4千多人，但這部分與健保給付有重疊之處，為避免浪費，免費巡迴醫療會檢討縮小，盼能改納入健保給付範圍。

衛生局坦言，鼓勵醫師到偏鄉開業，可能受到門診人數不足、醫師本身孩子就學、交通不便等因素，輔導效果不顯著，但仍會持續努力這政策的推動。其實，醫療資源若改用生活圈來檢視，會有別於行政區的藩離，有毗鄰高雄內門區的龍崎區老人家說「坐公車跨區到高雄旗山醫院看病很快啊！」；嘉義聖馬爾定醫院也有醫療交通車到台南白河、東山區載患者看病，也解決一部分當地醫療資源不足問題。

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