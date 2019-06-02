關西藏秘境 北台灣罕見喀斯特溶洞地形

2019-06-02 20:37

［記者黃美珠／關西報導］新竹縣關西鎮金山里有個北台灣少見、由喀斯特地形（karst topography，石灰岩地形）所成的「蝙蝠洞」，裡面住了難以計數的蝙蝠，還藏有許多四通八達的小徑，尋幽訪祕者須逐一或走、或蹲、或鑽、或爬、匍匐慢慢前進，曾被視為探險的天堂，在1970到1985年代的國內旅遊史上發光發熱過，後因附近採礦，業者考慮炸山採石的安全而封閉，迄今成為地方鄉野傳奇。

關西鎮金山社區發展協會理事長羅政宏想要翻轉這個傳奇，希望有關單位能協助溝通以重啟蝙蝠洞大門，替地方帶來觀光發展。

該鎮鄉土文化協會理事繆美琴說，金山蝙蝠洞的喀斯特地形是北台所罕見，其溶洞大到可讓人通過又更是稀罕，而裡面棲息的蝙蝠，和通往該洞的老步道都充滿生態教育資源。最特別的，蝙蝠洞入口處，竟然就是1隻渾然天成的蝙蝠，給造訪者很大的驚喜。

不過她尊重玉山石礦的想法，所以帶團上山雖會去「朝聖」，但僅只讓來客瞧瞧大自然的神奇，並不深入探險。

蝙蝠洞所有權人、玉山石礦（股）公司董事長羅吉琛直言，他小時候也進去探險過，除了通往蝙蝠洞的山徑落差很大、危險，溶洞窄小，冒險一探者，鑽出來個個都是泥人外，附近以前採過礦，安全上確實有很大的顧慮，所以不宜開放。

羅政宏說，社區居民前年曾根據印象，整理出6條溶洞秘境，短的大約100公尺，頂多15分鐘走完，最長的溶洞則有3公里長。

他說，蝙蝠洞探祕是很多5、6年級生共同的回憶，如果能夠重新開放，吸引舊雨新知，金山社區的農民就可以在地銷售自家農產品，經濟會變好。

羅政宏回憶，國中時爬過的溶洞，部分路段雖可以走人，但高低落差不小，有些需要蹲著才能通過，有些地方甚至要匍匐前進，且無法兩人併行，頗有盜墓洞的fu，平添許多愛冒險者的興趣。

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