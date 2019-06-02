基隆小卷料理賽 親子、選手烹調幸福好滋味

2019-06-02 20:08

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府近年來為了推廣學生食魚文化及教育，今天在碧砂漁港，由基隆市政府教育處、產業發展處與基隆區漁會攜手舉辦食魚料理比賽，藉由比賽讓學生了解食魚文化。

今天的食魚料理活動，原先有高中職9組、國中13組、國小31組事先將參賽的菜單報名，經過篩選後，共23組國小親子組，國中10組以及高中職9組，進入今天的決賽一決高下。

主辦單位將比賽設在碧砂漁港，能遠眺基隆嶼，一群熱愛烹調的家長及學生們，利用在地的特色海鮮小卷烹調出五彩繽紛的佳味菜餚。

教育處為了讓各級學校落實食魚教育，特別針對不同階段的學生安排了料理競賽，讓學生從小養成健康飲食的習慣；從認識基隆在地食材-小卷，由親子或學生合作發揮料理專長透過低油、低鹽、低脂、低糖、高纖等健康為原則，設計出具有基隆在地海鮮飲食文化特色料理的菜餚。

今天的活動在七堵國小打鼓聲中揭開料理序幕，接著是安心幼兒園帶來應景的海草舞，妙音樂劇團利用各式各樣的鍋碗瓢盆，小朋友帶來的廚藝亂打秀，除能看到光鮮亮麗的出菜模樣，還將廚房認真忙著備料、切菜、洗菜等等的樣子一同呈現出來，為活動增添不少色彩。

基隆市長林右昌的太太吳秋英親自示範家常料理的幸福五彩卷，吳秋英希望透過料理實作，讓學生與家長了解在地漁產到餐桌的過程，如何用心烹煮食材並愛護海洋、珍惜食物及讓資源永續長存的理念。

料理比賽現場也邀請現場市民朋友一起品嚐各式美味小卷的料理，吃到選手烹調小卷美食的市民朋友，忍不住盛讚幸福滋味。

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