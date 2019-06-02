世界海洋日 雲林推「無塑海洋」

2019-06-02 13:43

〔記者詹士弘／雲林報導〕6月5日是世界環境日、8日是世界海洋日，雲林縣環保局於今天在四湖鄉箔子寮漁市場舉辦「環保上場 減廢齊動」活動，推動「清淨空氣」、「減廢新生活」及「無塑海洋」3個環境主張。

今天活動由雲林縣副縣長謝淑亞、副議長蘇俊豪、環保局長張喬維、四湖鄉長蘇國瓏及各鄉鎮市首長與代表完成雲林縣環保宣言拼圖，共同宣示「環保上場 減廢齊動」決心，現場有來自雲林縣各機關代表、社區團體、環保志工及民眾共同見證，期許一同維護這美麗的家園。

張喬維表示，今天活動主題是「無塑海洋」，今年7月起全國各餐飲店不再提供飲料吸管，希望減少海豚、鯨魚等海洋生物不受塑膠廢料的危害，他也呼籲漁民不要亂丟廢漁網，喝完的飲料、酒瓶不要丟海洋，他更呼籲儘量回收保麗龍、廢竹筏及蚵架，讓海洋不受污染，資源可以循環再利用。

謝淑亞也呼籲民眾隨手做環保，讓社區花多一點、樹多一點、人情味多一點，但垃圾少一點；蘇俊豪也說，他剛從北韓回國，發現北韓環境非常乾淨，這些都是北韓國民日常養成好習慣的成果展現；蘇國瓏也說，太太出門購物都會帶購物袋，雖然麻煩一點，但可以減少塑膠袋使用量，落實環保真要從小扎根，否則等年紀大了，要改就很麻煩。

活動也結合沿海麥寮鄉中興村、台西鄉光華村、四湖鄉林厝村及口湖鄉埔南村志工進行環境清掃，希望透過實際參與讓民眾對環境面臨的問題有不一樣的體認，進而將守護環境行動落實到日常生活中。

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