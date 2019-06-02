遊客傻眼！怒揭：彰濱美麗海岸線成垃圾山

2019-06-02 09:26

〔記者湯世名／彰化報導〕慘不忍睹！連日天氣放晴，有遊客利用週末假日到彰濱工業區賞美景吹海風，不料竟發現沿海出現綿延數公里長的「垃圾山」，夾雜大批家具、碎玻璃等垃圾，遊客氣轟澎湖縣長率縣民在海邊撿漂流垃圾，彰化西海岸過了10天卻無人搭理，美麗的海岸線在哭泣，「政府在哪裡？」令人傻眼！

昨天有遊客利用週六假期到彰濱工業區伸港區賞美景，不料卻見到大批漂流木、垃圾綿延數公里長，直呼「心疼卻無能為力」。遊客把照片PO上臉書，並稱很久不曾到彰濱海邊吹風，沒想到卻見垃圾如山，令人傻眼。網友留言稱海漂垃圾無所不在，如果又加上人為堆棄的，就更慘了；還有人希望環保或相關單位應盡速清理，否則雨季來了，危害範圍勢必會擴大；另有網友砲轟稱「是沒政府，沒人管了嗎？」

遊客說，彰化西海岸其實是很漂亮的，如今卻垃圾堆積如山，慘不忍睹，怎會變調了呢？澎湖縣長帶著他們的民眾，在海邊撿漂流垃圾，彰化西海岸其實是很漂亮的，如今卻沒有人搭理，任漂流木阻塞。

當地居民則稱，沿海大批漂流木與垃圾是在上月23日暴雨後形成，相關單位也說要來處理，但如今10天過去了，當地滿目瘡痍景象卻仍不動如山，不僅環境髒亂，還造成蚵農、漁民出海作業受影響，要求相關單位盡快處理。

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