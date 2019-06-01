「大頭大頭下雨不愁」創作者 95歲熊智銳今獲文大博士學位

2019-06-01 20:32

〔記者林曉雲／台北報導〕幾乎全台灣的民眾都聽過或唱過童謠〈大頭大頭，下雨不愁〉，創作者是95歲熊智銳，今獲頒文化大學博士學位，以近4年時間在文大中國文學系博士班的勤學苦讀，並以博士論文「王維詩歌藝趣研究」取得博士學位。文大校長徐興慶走下典禮台，為熊博士正冠撥穗及頒授博士學位證書，嘉勉其終身學習、好學不倦，足為年輕人楷模。

熊智銳由女兒熊秉純及孫子熊信寬陪同出席，父女均在文大就讀，成為文大學弟與學姊，也很特殊。熊秉純是文化大學歷史系碩士班畢業、已修畢博士學分並取得博士候選人資格，再取得加州大學洛杉磯分校（UCLA）社會學博士學位，現任職於加拿大多倫多大學社會系及亞洲研究中心。

熊智銳抗戰時就讀師範，戰後任教故鄉小學，2年後逃難抵台與妻子王廷蘭結婚，相依相扶57年，妻子也榮膺金氏紀錄「台灣生最多（5個）博士的媽媽」。熊智銳注重兒女教育，子女5人皆獲美國名校博士學位，加上女婿、媳婦與孫子，家族博士多達10位，他則成為家族第11位博士。

孫子「熊仔」熊信寬曾以首張專輯《無限》入圍金音獎、金曲獎等，並獲金音獎最佳新人等三項大獎。熊信寬也獻花給爺爺祝賀。他說，爺爺都會要他背中華詩詞，背一句就可以獲得100元，也因此他唱饒舌歌時，背得快、也念得順。

熊智銳長年奉獻杏壇，曾任日月潭小學、光明小學等校校長、台灣省教育廳新聞聯絡人、督學、專門委員召集人、總核稿等職以迄退休。民國80年退休後，全力投入社教義工的工作，依次成立並主持黎明讀書會、黎明書畫會、黎明社教站、中華長青文教協會、終身學習社區大學等。

文大校長徐興慶表示，熊智銳活到老、學到老，為畢業生們建立良好的典範；尤其中文博士班的學生都是中華文化底蘊深厚，他用自身的努力不懈，讓大家看到學習的力量與勇氣。

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