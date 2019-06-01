南市府首辦國中小營養午餐競賽 第1屆校園廚神是...

2019-06-01 17:04

〔記者吳俊鋒／台南報導〕為了讓孩子們吃得更美味又健康，台南市政府教育局今天首度舉辦別開生面地營養午餐競賽，選拔校園廚神，現場烹調，端出精心設計的菜餚，專業評分後，安平區的石門國小榮獲金牌，市長黃偉哲頒獎、表揚。

這場「美味爭鋒」校園午餐廚藝競賽，在中華醫事科大舉行，43所國中、小參加，除了專業評審的給分，統計金、銀、銅、佳作之外，現場還提供學生、家長的品嚐，選出人氣獎，親子參與熱烈。

黃偉哲說，台南市學校午餐自辦比例，為六都最高，約91﹪是公營廚房供應，採購時可降低成本，又能控制美味與營養，照顧小朋友的成長需求。

黃偉哲也強調，能以小成本，煮出美味的菜餚，比五星級飯店的主廚更高竿，他讚許各校用心辦好營養午餐，對孩子們發育、成長，功不可沒。

各校由營養師與廚工聯袂出賽，以30元的食材成本設計菜單，現場料理後，美味上桌，因組別較多，分2場次進行。

每份午餐都有3道菜，搭配1主食，各校自行設計，除了白飯之外，還包含五穀飯、三色藜麥飯、紅豆紫米飯、健康活力飯…等，琳瑯滿目，評審們再依照口味、衛生與營養均衡等設定的標準進行給分。

教育局長鄭新輝也提到，希望透過比賽，讓各校相互觀摩、交流，提升廚藝品質，繼續開發出新菜單，讓營養午餐更豐富、多元化，增進學生食慾。

評分後，石門國小獲得金牌獎，獨拿1萬元禮金，銀牌獎為崇明國小與東光國小，各獲8000元禮金，銅牌獎有3隊，分別是新進國小、和順國小、新南國小，贏得5000元禮金。

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