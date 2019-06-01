「謝謝這份沒有血緣的愛」 認養人、受助兒相見歡

2019-06-01 17:13

［記者許倬勛／桃園報導］桃園家扶中心今在大溪區好時節農場舉辦相見歡活動，共有183名認養人與受助童參加，從事水電工作的呂週迪，20年來資助孩童不計其數，是受助童眼中的「長腿叔叔」，就讀高中、今年16歲的小雅（化名）向呂致謝，「謝謝這份沒有血緣的愛，讓我感受被愛的溫暖」，場面溫馨、令人動容。

彰化子弟呂週迪在台北從事水電工作，自小家境清寒，為分擔家計年少即北上打拚，呂深知身處困境無奈，事業有成後，便積極投入社工、認養人行列，迄今已20個年頭，只要認養童成年自立，就接續認養下一位，是受助童眼中的「長腿叔叔」。

小雅父母從小離異，與兩位哥哥、奶奶相依為命，靠拾荒、政府補助辛苦維持家計，曾連學費也繳不出來，2008年起，小雅3兄妹接受呂週迪每月資助一千元的認養費，兄妹3人也相當爭氣，成績總名列前茅，以家扶獎學金貼補家用。

小雅今與「長腿叔叔」相見歡，挽著呂週迪的手合影，滔滔不絕向他分享生活近況，說今年就讀高二，每天都很努力讀英文、商業書籍，希望未來可以考上財務金融相關科系，縱橫商場「發大財」，讓奶奶、呂叔叔驕傲，個性木訥的呂週迪面露微笑，認真傾聽小雅描繪藍圖，場面溫馨。

桃園家扶指出，中心成立至今已邁入第58年，目前協助市內3千多名弱勢孩童順利成長茁壯，希望透過活動讓認養童得以和長期默默幫助他們的認養人面對面互動。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法