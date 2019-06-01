資深「媽寶」！40歲大男人 竟要70幾歲老母親每天接送上下班

2019-06-01 15:57

［記者黃美珠／竹縣報導］最近新竹縣政府內部議論紛紛，指稱縣府新進的1名蔡姓男約聘僱員，40歲了卻每天要70多歲的母親開車接送上下班，儼然是資深「媽寶」，此外其工作能力也有待商榷，還常請假不到班，即使上班也自動延長午休到2、3點，據傳因父母跟縣長楊文科頗有私交而受「禮遇」，令府內不少同仁感到不平。

蔡男所屬的局處長說，蔡男是經公開徵才的面試程序所進用，4月中到班後，負責某些津貼的審核及發放等工作。因他有心血管疾病，不宜自行騎車上班，才由父母接送，目前仍處於適應環境及學習工作的狀態中，該局處未來會持續輔導蔡做好分內工作。

縣長楊文科直言，他跟蔡男的父母是舊識沒錯，但這不是他進用的主因，蔡男到國外留學過，英語很好、應該是個人才，但後來健康、特別是心智方面出了狀況，基於縣府有用人的需求，如果能把一個青年重新扶起來站好也是件好事，所以才給蔡男工作機會，但他近來也聽了很多有關蔡男上班的狀況，已經在處理，如果真的不能改善，於公於私他都仁至義盡，只能遺憾請他走路。

這個被同事之間私下稱為「媽寶」的蔡男，現在只負責做簡單的文書輸入，原承辦業務改由同事分擔，讓所處單位抱怨有補人跟沒補人沒兩樣，才會引發眾怒。

爆料者說，蔡男不僅上、下班要媽媽接送，初上班的前幾天媽媽甚至全程陪同；才上幾天班，主管就時常接到蔡母致電抱怨他一回家就累倒睡去，希望可以減輕工作量，因為「他還只是個40歲的孩子！」甚至曾提出想換更輕鬆職位，例如像是局處長的秘書。

爆料者也說，到職迄今，蔡男幾乎一半時間都在請假，或自動延長午休到2、3點才現身。且常抱怨工作量大到讓他頭痛，下午必須請假。正因其動輒請假，上班1個半月就已把病假、事假請光光，蔡母還詢問「有沒有什麼不扣薪的假可以請的？」大家聽了都傻眼。

不過大家最憤慨的還是，因為蔡審核的文件經常有錯，同一件事要其他人再做一次，為了不浪費人力、作業更有效率，再加上蔡母前述不斷的「指示」，蔡男的業務最後就改由其他同事辦理，蔡男上班只要負責輸入資料就行。

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