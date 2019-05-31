男男性行為捐血很危險？ 林靜儀斥「造謠者」：非常可惡

2019-05-31 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕LINE群組流傳的男男間性行為者捐血影片，造成民眾恐慌，衛生福利部昨（30）日發文闢謠，曾任醫師的立委林靜儀今（31）天也跳出來痛斥，這樣利用民眾對血品、防疫知識的不足，把特定族群和愛滋刻板形象作連結，「非、常、可、惡」。

「捐血一袋，害人一命」影片指出，衛福部開放男男性行為者可以在有條件範圍內捐血，人民不會害怕嗎？如果家人需要開刀輸血，「請問你敢用這種血嗎？」美國、日本也適用核酸檢測法，但因為「偽陰性」愛滋病，讓血液流傳到醫院。

衛生福利部疾病管制署昨天對此澄清，第一，愛滋感染者不能捐血；第二，國內提供之血品均採最新式篩檢工具核酸擴大檢驗（NAT）方法，只有愛滋檢驗「陰性」血品才供醫療使用，且自我國2013年全面採用NAT後，沒發生過因輸血感染愛滋的案例。

第三，顧慮到外界還存有疑慮，「男男間性行為者不得捐血」規定目前還沒改變。主管機關理解「合理調整捐血者標準」政策還需要溝通空間，現在先盡力減少民眾疑慮，澄清不實謠言對血液政策的傷害，日後再進行討論和修改。

綠委林靜儀在臉書痛罵，「如果一個時常不戴保險套嫖妓的異性戀男性，去捐血時說自己是處男，他的血品就保證安全嗎？」也因此，專家都知道，現在的捐血者標準，徒具歧視意義而沒實質效益，所以重點落在檢測技術的標準作業程序。

林批評，不明組織在LINE群組散播這部不實影片2年，「利用知識落差操作恐懼十分惡劣」，還把特定族群（男同志）和愛滋刻板形象連結，「強化族群與疾病污名下流至極」，認為「戴個墨鏡講話的路人甲，搞到衛福部必須出面闢謠，這個國家有夠危險」。

林靜儀指出，這種惡意造謠，首先造成民眾對於傳染病防治的錯誤觀念，傷害防疫；第二，造成民眾對於用血安全的錯誤認知，恐拒絕必要治療而導致生命危害，極為糟糕；第三，對於特定性傾向族群強加污名，「冇知識擱冇衛生（指沒智識、不明事理）」！

疾管署重申，愛滋病毒感染主要透過「不安全性行為」，依據近期愛滋疫情監測數據，我國愛滋感染者中，除了男男間的「不安全性行為」，也有「異性間」不安全性行為感染者。社會該關注的是「愛滋感染途徑是不安全性行為，而非性傾向之差異」，只要有不安全性行為，任何人都有被感染的風險，只有落實正確預防措施，才有助於愛滋防治。

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