交通部通過Uber條款 最快10/8開罰

2019-05-31 18:29

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕俗稱Uber條款的「汽車運輸業管理規則」103-1條修正草案，今日於交通部部務會報中通過，交通部表示，最快6月5日就會公告上路，歷經4個月的緩衝期後，預計最快今年10月8日起就可開始執法取締，違規依法可開罰9000元至9萬元罰鍰。

修法通過後將規定租賃車不得將租賃車輛外駛巡迴、排班待客租賃；以日租或時租方式計費，並以1小時為起租時數，租賃業者必須提出營運計畫書報交通部審查核可，內容須揭露與哪個平台合作、擁有那些車輛、營運規模等，平台APP也要有車輛資訊供查詢，交通部將從平台查看是哪家租賃車業的業者、租時是否合法，會比以往在路上隨機取締更有效率。

交通部長林佳龍表示，這次修法主要是提供一個公平競爭的環境，並納入運輸業管理，大家經過2個多月討論，相關配套措施都很完整，包含交通部、六都交通局、民調都支持，共享經濟要有相關制度基礎。這次修法有考慮到Uber等資訊平台、代僱駕駛都有路可走，已在營業的租賃車司機，都會輔導進入多元化計程車隊，同時也給業者有4個月的緩衝期間進行調整，畢竟要納入運輸業管理，才能夠保障乘客權益。林佳龍說，很多國家都是經過共享經濟衝撞後，大家各讓一步，這次規範修改有兼顧各方面考量，希望大家一起營造更好的計程車服務乘客環境。

交通部表示，現行Uber駕駛已具備職業駕照，與計程車司機差別在於要定期領取執業登記證，並到警察機關做相關檢查；目前交通部已和相關警察單位協調在6到9月期間辦理37場次執業登記證考試，預估可容納1萬名駕駛，最近一場考試將在6月18日台北市國家考場舉行。

交通部表示，若Uber加入計程車服務業，各地也有計程車公會協助辦理領牌等相關程序，若轉為多元化計程車，車輛則要重新驗車、換行照規費交通部也予以減免等。

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