罷掃！520冒暴雨打掃校園 東海學生抗議勞作教育罔顧安全

東海大學學生520冒著暴雨打掃校園 ，學生會發起「罷掃」，抗議勞作教育罔顧學生安全。（記者蔡淑媛翻攝）

2019-05-31 20:07

〔記者蔡淑媛／台中報導〕東海大學學生會今天發起「罷掃」，抗議校方60年勞作教育不合時宜，連520豪大雨，台中市政府已發布大雷雨通知，學校宣布戶外掃區放假，但室內掃區仍照常，讓學生冒雨到場打掃，不平等，也忽視學生安全，已經連署千封，提出2大訴求，要求校方改革。

「拒絕差別待遇，改革勞作教育！連署已破千，勞作快變遷！」東大學生會與罷掃學生今天要求學校勞作教育改革，要求勞教處應在勞作開始前30分鐘公布雨假資訊，讓同學事先時間安排，並減少在雨天趕去掃地的危險；另外，不論是內外掃區都應統一執行雨假，不應忽視長途從宿舍到掃區過程所帶來的危險。

學生會發言人陳愷為說，東海大學的勞作教育，過往是由全校的學生和教師職員一起打掃校園，達到一起勞動和一起學習的意義，直至今日已有60年歷史。但是令學生們感到質疑的是，現在東海的勞作教育，僅僅是大一的學生打掃一整個學年，並將勞動行為的評分，作為學生畢業的門檻。

東大學生會會長陳彥宇說，520暴雨造成校內水流湍急，校方未來應提前30分鐘公布雨訊，而且內外掃區要一致，因為校地大、路程都遠，才能讓學生提早判斷，同時勞作指導委員會也應加入學生代表。

學權部長夏炎則強調，連署破千份要給傲慢的勞教處，校方教育同學有同理心，自己也應有同理心，而且現在的勞作教育是勉強維持、虛應，沒有規劃，學生會多次反映，現在已經學習不到任何東西僅是空殼，只有痛苦、病態，呼籲不要漠視學生權益。

勞作教育指導長卓逸民在抗議現場接受學生的陳情書，他說，會勞作開始前30分鐘公布雨假資訊，一旦學生安全有顧慮就會停止打掃，勞作教育也會與時俱進。

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