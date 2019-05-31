清大「青椒快送」推環保外送平台 送餐只需多付5元運費

2019-05-31 23:33

［記者洪美秀／新竹報導］清華大學創業日競賽今天登場，今年除清大學生，也吸引台大、交大、政大等學生參賽，其中清華動機系博士生李文斌發明解決細菌抗藥性的微流體晶片，獲創業競賽綜合組首獎；另由3名電機系大一生創的「青椒快送」則獲創新競賽綜合組首獎。

邁入第六屆的清華創業日競賽，有創新及創業兩大類，今年創業競賽新增最夯的AI人工智慧組及區塊鏈組，都展現學生的創業創新思維。

其中創業競賽組有11隊參賽，清大動機系博士生李文斌創立的「MedFluid醫流體」獲首獎，他是因父親肺炎引發細菌感染，送醫後又對抗生素產生抗藥性、治療無效去世，6年前離開台積電後到清華攻讀博士，希望研發及創業解決抗藥性問題。

李文斌發明一次可檢測12種抗生素抗藥性的微流體晶片，只要將血液或痰等有細菌的液體滴在晶片上，5小時內可快速篩檢出病患對哪些抗生素產生抗藥性，還可從晶片上的顏色變化得知哪幾種抗生素的組合可以有效殺死細菌，將可協助醫師對症下藥。且已成立公司，進駐創新育成中心，希望幫助有需要的病患。

而創新競賽組也有11隊報名，由清大電機系大一新生陳唯中、馬禹平及蔡惠芸成立的「青椒快送」團隊奪冠。主要在解決清華及交大住宿學生外出用餐不便的問題，只要加入line群組，動動手指頭點餐，並支付5元運送費，團隊成員就會在午餐、晚餐及宵夜3個時段騎機車把餐點送進校內的宿舍區，目前每天已有100多人點餐。

「青椒快送」執行長陳唯中說，成立此外送服務，除希望減少免洗餐具消耗、落實環保；未來也希望合作店家提供可重複使用的餐具，循環使用。

今年新增的區塊鏈組也有11隊報名，6組進入決賽，明天才有評選結果，這是國內第一次由大學主辦的區塊鍵競賽，其中由政大、高科大及台科大區塊鏈社團學生組成的「去中心文化新聞內容平台（White Box）」團隊，運用區塊鏈來揪出假新聞，也已進入決賽。

去中心文化內容新聞平台團隊的隊長、政大統計系大三生邱垂金表示，團隊是建立一網路新聞平台，經由大數據、法令條文及與其他新聞資料的檢核及比較，來揪出假新聞。此外，為鼓勵客觀公正的好新聞，讀者也可利用在平台上獲得的代幣打賞，藉由大量讀者的評價，系統也可逐步學習並提升對好新聞及假新聞的辨別能力。

而AI組有14隊報名，5組進入決賽。由清華資工、工工、動機及經濟系學生組成的跨領域團隊，利用人工智慧辨識功能設計提供時尚穿搭的手機應用程式「Beaut-AI-Ful」，進入決賽。希望協助解決很多人煩惱今天要穿什麼衣服的情況，只要上傳衣櫃裡的服飾照片，在手機應用程式輸入穿搭風格的關鍵字，軟體就會推薦該穿什麼衣服，還可依據氣溫、濕度及紫外線指數等，提出各種美妝建議。

校長賀陳弘說，清華創業能量極高，師生創業達113家，已有10家上市櫃；希望讓學生在學習後勇於創業，挑戰未來。

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