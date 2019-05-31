海的孩子航向祖先的島嶼！ 達悟族父子打造拼板舟下水試航

2019-05-31 16:38

〔記者林宜樟／嘉義報導〕蘭嶼達悟族青年張世凱定居在嘉義縣水上鄉龍德村，身為「海的孩子」，他不忘大海，與父親張馬群攜手打造「蘭嶼拼板舟」，預計6月初從屏東縣出發參與「划渡蘭嶼」。今天兩人進行完成拼板舟的儀式，切割豬肉送給當地友人，下午到東石網寮漁港試航，有著精緻圖騰的白、紅、黑色拼板舟在藍天大海中航行，讓人讚歎不已。

張馬群向祖父、達悟族長老學習製作獨木舟及拼板舟，是蘭嶼有名的手工獨木舟、拼板舟藝術家，張世凱從小耳濡目染，練就木工、手製船的功夫。

張世凱原本在台灣北部工作，婚後隨著妻子到嘉義縣水上鄉定居，平常製作、販售手工船模型維生；他不忘情大海，認為海洋環保攸關下一代，去年底得知今年6月在屏東有「划渡蘭嶼」環保募款活動，與父親從台東購買龍眼木等船材運到水上，父子兩人一起打造拼板舟；他們說，拼板舟的造型、工法是老祖先的智慧，活動當天要划槳從屏東出發到達蘭嶼。

嘉義縣文化觀光局長許有仁讚賞張世凱的才華及對環境、家園的努力，他將安排蘭嶼拼板舟到剛修復完成的朴子水道頭老校長宿舍展出，讓民眾欣賞令人嘆為觀止的佳作。

父子兩人今天在龍德村分切豬肉給的當地友人，水上鄉長劉敬祥、縣議員林緗亭也到場祝賀。拼板舟下午在網寮漁港試航，只見美麗的拼板舟在大海上航行，讓人驚嘆。

嘉義縣環保局在明天漁港舉辦「無塑海洋鱟裡嘉在─守鱟者聯盟誓師淨港/淨灘大會，蘭嶼拼板舟將在現場呈現，讓民眾瞭解拼板舟的文化，呈現海島文化與海洋的關係，推廣海洋環保理念，也協助「划渡蘭嶼」環保募款，歡迎民眾踴躍贊助。

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