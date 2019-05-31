民汐線未交會其他捷運 柯P稱「像盲腸」、先推環狀線

2019-05-31 16:24

〔記者蔡亞樺／台北報導〕延宕多年、存在路線爭議的捷運民生汐止線，目前送交環保署進行環評。北市議員李建昌今日下午在議會市政總質詢提問民汐線推動的進度，台北市長柯文哲表示，民汐線路線從新北市到台北市，沒有與任何捷運線有交會點，等於盲腸一樣沒有用，不列在優先推動，第一優先是環狀線。

不過，柯文哲提到，目前設計路線是這樣，除非搞定台北市這一段，他也很猶豫，因為事涉松山機場是否遷移廢除。

北市捷運工程局長張澤雄說，民汐線一定要跟市區內的捷運線銜接，才有效益，因此不是最優先推動，未來跟完工的東環段銜接，或與新莊蘆洲線銜接才有實質效益，但有比照東環段一樣有預留基礎設施，可以像西門站從月台轉乘。

李建昌接著問，所以民汐線現階段規劃是盲腸、可以不要是嗎？這代表過去市長在騙選票，包括前市長郝龍斌騙了汐止、內湖、民生社區的選民，他也很要跟選民道歉，因為過去10年，他都把民汐線當成議員的政見。

李建昌又說，所以柯的意思概念是乾脆就不要，規劃下去對北市來說也只是多花錢，所以「我柯文哲任內不可能繼續推動民汐線」，有氣魄說民汐線是盲腸。

柯文哲點頭表示，現在是這樣，強調施政有優先順序，順序是正在蓋的萬大線、信義東延段，南北段環狀線在規劃，中央與地方對東環段都沒有意見、大家都同意，因此第一優先是環狀線。

接續柯的話，李建昌表示，「你說環狀線10年後蓋完，民汐線就等10幾年後再說」。但李建昌說，松山機場是否遷移，台北市民意是50對50，也向柯喊話若有氣魄，就去跟中央談說把松山機場遷走。

柯文哲認為，松山機場隨時可以廢，清泉崗、小港機場整理調度一下就可以用，連第三航廈都可以不要蓋。李建昌也認同，表示松山機場早晚要離開北市，對中山、大同及南松山區發展都有幫助，民航基金也不用再補助內湖居民裝氣密窗。

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