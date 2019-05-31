台中國際旅展開展 香港3日自由行下殺2999元

2019-05-31 17:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中國際旅展於今天在台中國際展覽館開展，將展至6月3日，一大早就有很多民眾排隊等候進場，現場有150家廠商參展，400個攤位，有多個海外觀光局處及航空公司參展，為搶暑假業績，價格相當便宜。

此次的旅展由台中市旅行公會主辦，特邀6大海外觀光局、47間航空公司、旅行社及多達193家國內飯店、民宿、餐券等重量級業者齊聚一堂，下殺拚促銷，以國際旅遊為主，而國民旅遊主推部落之旅，讓民眾可有另一個選擇。

主辦單位表示，台灣人最喜歡去日本、其次中國，第三名是韓國，而此檔的旅展，主攻暑假，國外至少可便宜1至2千元，也可當場議價，而餐券則是4至7折，國民旅遊有下殺3折，而且還推出部落旅遊。

主辦單位表示，業者推出香港自由行3日旅展價2999元，澳門自由行3日旅展價2999，海南三亞4日3999元、另外鎖定哈韓族推出台中飛韓國5日，買一送一旅展價只要13999元起，想去歐洲，奧地利加捷克童話遊船10日，旅展價39999元起，不到4萬元，以上皆未稅。

此外，在國民旅遊方面，有來趣旅行社推武界部落二天一夜，原價5100元，旅展價3599元，大東旅行社推宜蘭樂水部落、新竹司馬庫斯、苗栗馬拉那部落、台中裡鶴部落等，原價一人4500元，現場價現折1千元，只要3480元。

花蓮飯店一泊二食2千有找，礁溪有飯店一泊二食含早晚餐只要4千有找。

還有外島行程，綠島套裝行程原價一人5100元，現場價2100元起，蘭嶼套裝一人7100元，旅展價3999元起等。

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