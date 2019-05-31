公教年資補償金6/30到期 全教總質疑阻擋修法

2019-05-31 16:38

〔記者林曉雲／台北報導〕公教年資補償金將在今年6月30日到期，朝野立委針對補償金回復的提案共有12案，其中民進黨立委提出有4案，參與連署者共48位，全國教師工會總聯合會今開記者會表示，這是朝野立委有高度共識的議案，但卻一直被阻絕審議，理事長張旭政質疑，民進黨主導的司法法制委員會遲遲不排入委員會審查，是否民進黨有獨裁者斷然拒絕8成立委的共同意見？

張旭政表示，今天立法院院會報告案中，有陳素月委員提案的「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第34條條文修正案，內容係回復公教人員一次領取的補償金。總計立法院從107年4月10日算來，這是第12件回復公校補償金的提案，其中國民黨立委提出6件，民進黨立委提出4件，親民黨1件，無黨籍1件，由此可見朝野立委對於回復補償金有很大的共識，其中居於多數主導地位的民進黨，4件提案的參與連署人數共48人，倘若再加上公開表示支持回復補償金6人，在民進黨總數68位立委中，就有高達54位立委支持回復補償金，但為何此案歷經國民黨二次動議逕付二讀，卻仍都被民進黨擋下？

張旭政表示，不管是誰阻擋修法，蔡英文總統必然要負最大責任，蔡英文政府在年改時所標榜的「所有改革節省經費倒入退撫基金」，在補償金這部分就完全破功，在職公教被刪除的補償金並沒有倒入公教退撫基金之內，徹底違背蔡英文政府標榜的年改原則。

高雄市教師職業工會理事長董書攸強調，補償金的起因是民國84年和85年的年改時，因為舊制前15年的給付率從本俸的5％降為4％，且從公教不用繳費的恩給制，改為需自行負擔35％繳費的儲金制，為了補償在職公教因改革所受的損失而給予的補償，所以設計了補償金制度，因此補償金不是年金，不應該因為年金改革而受影響。

張旭政直批，一個標榜年改正義大旗的政府，對於自己宣示的基本原則徹底破功，一個號稱民主進步的政黨，卻無視8成立委支持，獨裁決斷，這樣的政府得不到人民的信任，倘若民進黨政府繼續獨裁專斷、食言而肥，公教人員會全力唾棄，也得不到人民的支持。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法