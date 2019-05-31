西苑高中活動中心漏水、外牆石塊脫落 立委爭取整修經費

2019-05-31 12:57

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西苑高中的活動中心因使用頻繁，經年累月日曬雨淋，內部設備已老舊不堪，危及學生活動安全，立委張廖萬堅昨特邀集教育部國教署、教育部及體育署等相關單位進行會勘，務必儘快解決活動中心屋頂漏水失修及外牆老舊破損等問題，讓孩子們都能在安全的環境下放心學習。

張廖萬堅表示，該高中活動中心興建使用至今已達37年，因屋頂鋼板與外牆經年累月日曬雨淋而破損，每逢颱風或豪雨來襲，雨水則向活動中心內部滲漏造成木質地板損壞，樑柱出現青苔，牆面大面積壁癌室內積水，地面濕滑易造成師生活動上的安全危機，且因潮濕的環境更影響活動中心內部的舞台、燈光、布幕等設備，時常故障未能發揮功效，外牆也因破損時有石塊掉落，嚴重影響師生安全。

由於維修經費預估高達近千萬，張廖萬堅昨邀集教育部國教署長彭富源與相關單位實地考察會勘， 並達成修繕共識，教育部將更進一步在下週安排專家學者場勘，針對活動中心整體結構以及漏水等問題做完整審慎的細部處理。

市議員林祈烽表示，教育是一切的根基，也是他與張廖萬堅立委最重視的一塊，萬堅就任後3年已在中央爭取43案校園設備補助，為孩童就學環境做最嚴謹把關與協助，他也會在議會努力協助，一起攜手為學童打造安全的校園學習環境。

張廖萬堅指出，西苑高中為歷史悠久的學校，兩年後也將迎來創校50週年慶，但校內許多設備已老舊不堪使用，因此105年度為該高中PU跑道及周邊整建、樸學樓周邊地層塌陷修復爭取到補助款共400萬，改善老舊校舍及設備問題，以提供優質安全之校園環境，讓孩子們都能放心的學習。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法