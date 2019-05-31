北非髯羊寄宿養傷 搞大母羊肚因禍得「子」

2019-05-31 11:31

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園非洲動物區有一隻雄性的北非髯羊，去年跳下仿岩時，一不小心、導致左後肢脫臼，園方安排在「母羊宿舍」養傷，但沒想到在這養傷期間，意外享盡「齊人之福」，在5月初傳出喜訊，有隻健康的小髯羊寶寶誕生。

去年10月雨量充沛，連日降雨使得場地較為濕滑，一隻雄性「北非髯羊」從岩壁跳下平地時，腳底打滑造成後腳關節脫位，經過獸醫師治療診斷，受傷公羊需要靜養數月，並搭配投藥治療。園方表示，由於「公羊單身群」內的個體，常會為了區分位階或搶交配權而互相打鬥，以角互撞拚勝負，為了避免受傷公羊遭受到二次傷害，保育員將受傷公羊安置在和諧相處的「母羊宿舍」裡靜養。

受傷公羊快要痊癒之時，碰上母羊的發情期，「因禍得福」公羊把握機會，盡了繁衍後代責任，和母羊一起完成終身大事。園方指出，5月8日下午，健康的北非髯羊寶寶出生，在媽媽的引導協助，寶寶很快地就學會站立，偶爾媽媽會帶著寶寶到戶外活動場的仿岩高處休息，或下到地面進食，吸引不少民眾的目光。

園方指出，北非髯羊是日行性群居動物，從脖子、胸部到前腳有長而柔軟的髯毛，遇到風沙大時，會把頭埋在裡面避風，毛色與岩石相近，不易被掠食者察覺；腳蹄部構造特殊的牠們，非常擅於在陡坡行動。

北非髯羊「角」拚時，2隻羊會先低頭發出戰帖，等對手準備好才開戰，接著向前衝用角互撞，發出響亮的撞擊聲，只要較弱勢一方認輸避開，戰爭即停止。

園方表示，野外族群分佈在摩洛哥、撒哈拉西部到蘇丹及埃及，但因不當的開發、獵捕及乾旱造成食物短缺等種種因素，面臨生存壓力。

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