教育部預告修正大學校長遴選辦法 台大：大致可接受

2019-05-31 10:10

〔記者簡惠茹／台北報導〕台大、陽明等國立大學校長遴選之前發生重大爭議，教育部預告「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法修正草案」，強化校長候選人資格審查機制、候選人擔任重要職務之資訊揭露，以及校長遴選委員會委員利益迴避與自律規範，並明確劃分校務會議與遴委會間之權責。台大表示，大體可以接受，台大也會據以修正相關要點。

台大主秘孫效智表示，從遴選嚴謹性的角度來看，教育部修正草案大體上是可以接受的，與去年4月11日公布的草案版本相較，也有許多進步，最重要的調整是有關遴選委員及候選人之間應揭露關係的詳細規定，以及遴選委員迴避的具體作法與機制。

孫效智指出，這些規定或過於細瑣而有矯枉過正之嫌，但國立大學若依之修改校內法規並於遴選過程中確實執行，當可避免不必要之爭議，一個比較小的問題是草案第3條第2項，該項提到的學術成就認定似乎與教育人員任用條例第10條第1項第1款第3目之規定不相符合，不過，這個問題不是很嚴重，總之這部遴選辦法的生效，讓國立大學未來之校長遴選有了具體的依法行政基礎。

關於校長遴選，孫效智表示，台大作法向來秉持依法行政原則，這次教育部公布國立大學校長遴選辦法修正草案，等草案生效後，學校當據以修正校長遴選委員會組織及運作要點，並建議遴委會依之修正遴選作業細則。

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