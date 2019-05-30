週五悶熱做好防曬 留意午後雷陣雨

2019-05-30 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕明天（31日）的天氣狀況和今天差不多，各地仍舊悶熱，而且要留意有午後雷陣雨發生機率，請民眾記得攜帶雨具，以備不時之需。

中央氣象局預報，明天除了花東地區會有不定時的局部短暫陣雨或雷雨，其餘地區為多雲天氣，但要特別留意午後會有局部雷陣雨發生，尤其中南部山區有局部較大雨勢發生的機率，請民眾隨身攜帶雨具備用。

天氣風險公司指出，週六、日南風吹，天氣會更加暖熱，北方也會有新的鋒面雨系建立起來，並且接近北台灣，午後陣雨的雨勢預期會更加明顯。週末如果有安排戶外活動，要留意天氣變化。

溫度方面，明天各地高溫約30至32度，感受上會較為悶熱。

紫外線方面，明天除了台北市、基隆市及新竹縣為「高量級」的橘色提醒，其他地區都來到「過量級」的紫色警示！請民眾外出請注意防曬並多補充水份。

空品方面，據「行政院環保署」預報指出，明天宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部空品區、馬祖及澎湖為「普通」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

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