他抓了這麼多發現：台灣人會找密醫主要都是為了‧‧‧

2019-05-30 23:18

〔記者劉曉欣／彰化報導〕明明有健保，密醫照樣橫行！彰化縣衛生局3年來查獲37件侵入性密醫行為，主要集中在比較缺乏醫療資源的彰化縣西南角一帶，其中，以密醫打針、齒科治療居多，常常會因為接觸、共用不潔針頭後而染病，得不償失！

衛生局長葉彥伯表示，雖然台灣已有全民健保，但無牌密醫仍然存在，目前密醫有分兩種型態，一種是傳統的老密醫，沒有招牌、在固定地點、靠著口耳相傳的老患者居多；另一種則是新型態的密醫，巡迴全台行醫，以類似直銷方式來拉客。

葉彥伯強調，全縣所查獲的密醫案件當中，新舊型態都有，而收費比起健保來說，也並不便宜，但主要是在偏遠地區，醫療資源取得較不方便的地方，但也不乏是相中民眾希望能求取偏方的心態。

因此，衛生局3年來所查緝37件當中，以找密醫打個營養針、拔牙居多，分別是傳統密醫打針15件、齒科16件、針灸4件、放血2件，除了密醫是無照看診以外，最容易發生問題就是共用不潔針頭後而造成的感染問題，

葉彥伯說，曾查獲密醫當中，患者都是因為聽聞「拔牙不疼」來求診，實際追查拔牙術，並無特殊之處，純粹就是靠著話術，讓民眾相信「拔牙不疼」。

也有不少案件顯示，許多民眾為了治病，抱著尋求偏方的心態，四處打聽，就算密醫沒有掛上招牌，照樣抱著現金來求診。

葉彥伯強調，密醫潛藏的危險，不只是無照看診，更可能因為共用不潔針具而造成感染，其中包括易感染C型肝炎，由於密醫沒有病歷表，未來將把查獲密醫的高風險地區，列入擴大篩檢範圍，才能達到2025年根除C肝的目標。

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