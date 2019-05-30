中颱豪雨肆虐新竹！竹縣救災演習「陸海空」全出動

2019-05-30 22:58

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府今天峨眉鄉辦理災害防救演習，模擬颱風挾帶豪雨造成大規模災害，各級單位總動員，除在峨眉湖觀光遊艇碼頭進行水上救生演練，於天恩彌勒佛院實兵演練，還特別模擬台鐵列車出軌人命救助，以期加強各種災害的應變處置能力。

消防局表示，演習模擬氣象局發布中度颱風「納莉」陸上颱風警報，新竹縣縣列入陸上警戒範圍，颱風挾帶豪雨，累積雨量達600公厘以上，統合縣府團隊、各鄉鎮市公所、民間團體等單位的救災能量及資源，共計動員1600人次、120輛車次、1架直升機及災情空拍無人機等共同協助參演。

這場演習共推演10大項次，並分為3階段進行。首先在峨眉鄉富興社區活動中心，進行第1階段收容演練；接著於峨眉湖觀光遊艇碼頭，實施第2階段水上救生演練；最後在天恩彌勒佛院，展開第3階段實兵演練。

其中，特別模擬台鐵列車出軌人命救助，以期強化各編組單位，熟稔各項災害應變以及橫向聯繫工作。縣長楊文科親自督導，希望全面提升新竹縣各項災害防救的能力。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法