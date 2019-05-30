東京創新天才發明展台灣生技業亮眼 日本國寶都說讚

2019-05-30 23:28

首次上稿 22:38

更新時間 23:28

〔記者簡惠茹、楊綿傑／台北報導〕今頒獎的「日本東京創新天才發明展」中，台灣參展團以29金、10銀、3銅以及5座大會特別獎的成績，在參賽10幾國中獲得第一名。其中台灣生技產業表現亮眼，首次參賽的瑞崎生醫還獲得日本國寶級發明王中松義郎的讚賞。

這次發明展台灣生技產業界獲得許多獎項，包括聯合利華公司研發的「刺梨多莓果飲」；葡萄王生技股份有限公司從有機蔬果中分離出新型益生菌 GKM3；瑞崎生醫的兩項參展作品「注氫美膚儀」和「智能水網凝膠」均獲金賞，其中「注氫美膚儀」並另獲一座大會特別獎，中松義郎到現場參觀時也極為讚賞，還開心地在作品上留下簽名。

瑞崎生醫執行副總歐宗祐表示，「注氫美膚儀」採用間接式電解法抓住高純度、高穩定度的氫，有別於市面上直接電解方式分解有重金屬污染或是化學殘留等疑慮，並搭配特製的混氫水溶液，可用於術後與敏感肌的修護。

至於「智能水網凝膠」，歐宗祐說，是將水解小分子多醣體編織成一個內網的網格結構，再用醫療級的高分子化合物建構外網，乘載大量水份，形成一個水載體，堆疊成4D多網格結構。厚敷於臉上可將大量的親水分子經皮膚滲透至肌膚底層，有效改善肌膚問題，若當濕性水凝膠敷料用於醫美術後使用，則可有效加速傷口修復。

而常征戰國際各大發明展的大江生醫，在此次發明展也囊括拿下4金3銀1評審團大獎，其中橘皮酵素與換油益生菌TCI 058受到日本保健業者矚目，當場洽詢表達開發品牌產品意願。

大江生醫解釋，TCI 058換油菌在實驗過程中顯示，殖生時以脂肪為食，轉換為對人體有益的共軛亞麻油酸，經細胞實驗證實，可降低22%脂肪細胞累積，提升39%脂肪細胞分解，人體試驗數據全身體脂率下降 0.5%，軀幹體脂率降低 0.8%，全身肌肉量增加 0.2 kg ，軀幹肌肉量提升 0.4 kg ，腰圍顯著減少1.8 cm，臀圍顯著改善 2 cm，

而在橘皮酵素部分，大江生醫指出，是以循環經濟概念，從原本農廢材料的橘子果皮，以特殊發酵製程製造出橘皮酵素，經人體試驗顯示，體重減少1.6kg、平均腰圍減少2.6cm、BMI減少0.4 、內臟脂肪減少0.5、體脂率降低0.6%，這些都在體重控制產品市場獲得注意。

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