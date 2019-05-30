上清境、合歡山注意！ 台14線人止關段明起白天交管

2019-05-30 18:55

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台14線人止關路段16日坍方落石，砸毀兩部車，公路總局埔里工務段明天（31日）起到6月28日進行邊坡保護工程，假日不施工，平日上午9點到下午4點施工時交通管制，每管制20分鐘放行10分鐘。台14線是通往清境、合歡山必經道路，清境農場人員說，希望在暑假之前完工，對觀光業衝擊才不會太大。

台14線人止關路段坍方落石砸毀兩部車的地點，即台14線73K+500處，位在兩座明隧道之間，埔里工務段等到山上天氣較穩定後，明天起展開邊坡保護工程，在落石發生區岩栓加掛網保護。段長黃陳全說，仁愛鄉山上過去一段時間一直在下雨，邊坡上還有一些浮動石頭，明天會先清理，再掛網保護。

屬於緊急改善措施的落石段邊坡保護工程，預定從明天起到6月28日施工，埔里工務段長黃陳全說，台14線是通往合歡山、清境及太魯閣、武陵農場的觀光要道，因此假日不施工，僅週一到週五施工，施工期間每天上午9點到下午4點交通管制，管制20分鐘放行10分鐘。對遊客或山上居民多少會造成不便，為了道路安全只能請大家共體時艱。

有旅館和青青草原等遊憩區經營的清境農場人員說，可體諒埔里工務段為了遊客和居民用路安全而施工，由於6月是清境的淡季，影響會小一點，但希望工程不要有延宕，否則到暑假還交通管制，真的會衝擊清境的觀光業。

立委馬文君今天也到人止關段了解改善方式，埔里工務段現場簡報，提出近程邊坡保護工程，長期有易坍處設明隧道或是設防落石 、防落網。

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