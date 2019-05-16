台14甲線落石砸中2車 晚間8點已搶通

2019-05-16 20:57

上稿時間：19:56

更新時間：20:57

〔記者陳鳳麗／仁愛報導〕往清境、武嶺合歡山必經的台14甲線道路，傍晚6時許在人止關路段邊坡坍方落石，落石擊中行經的兩部汽車，車子砸壞，所幸2車的駕駛未受傷，埔里工務段機具和人員進駐已在晚間8點許搶通，行經的車輛仍應注意路況。另國姓鄉烏溪溪床也有砂石車一度被暴漲溪水困住，但目前已脫困。

仁愛鄉近天每到下午就下雷陣雨，今天雨勢不小，傍晚6時許，在埔里通往霧社、清境合歡山必經的台14甲線埔霧公路73.6公里處鄉，即人止關路段，在兩座明隧道之間，突然邊坡有坍方落石，大小落石砸中兩部行經的汽車，其中第一輛自小客車由簡姓女子駕駛，第二輛自小客車由莊姓男子駕駛，車內共3人，車子受損嚴重，所幸無人員傷受傷。

仁愛警方緊急通報埔里工務段，並派員警在兩端交通管制，而埔里工務段已派機具和人員進駐現場，進行落石清理，在晚間8點1分落石清理完畢，恢復雙方通行，2部車輛均已拖離現場。

工務段說，今晚會有人員和機具在現場待命，隨時有落石就馬上清理。惟因近日下雨多，民眾仍要隨時注意邊坡有無落石。

今天傍晚在國姓鄉巧聳雲天下方的烏溪，也因下大雨而溪水暴漲，原在溪床作業的砂石車和挖土機都泡在溪水中，一度情況危急，但後來砂石車和挖土機都有平安脫困。

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