老街變身實境解謎遊戲場 竹縣打造AI智慧商圈

2019-05-30 20:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府獲經濟部工業局核定，今天啟動AI新零售智慧商圈推動計畫，將在商圈打造10處智慧資訊站及一處智慧商店，由內灣商圈打頭陣，提供遊客線上購物、互動拍照、趣味遊戲等；還有聊天機器人為遊客導覽景點，幫忙將採買紀念品一併打包宅配！

這項計畫是配合前瞻基礎建設計畫─數位建設，工業局所主辦的普及智慧城鄉生活應用計畫，總經費7500萬元，工業局補助3000萬元，其他由廠商自籌；計畫由大數據、研勤科技兩家公司執行，預計在新竹縣10處商圈導入智慧先進技術，今天在內灣戲院啟動，縣長楊文科、橫山鄉長張志弘等邀請全國朋友來內灣體驗智慧生活。

楊文科興奮地說，這個計畫將對新竹縣商圈起革命性的變化，透過智慧資訊站整合的相關資訊，可獲得旅遊地圖、天氣、商圈行銷等資訊，想拍張「到此一遊」的照片也可輕鬆完成，透過這套宛如新竹旅遊專屬的小管家，遊客可快速掌握遊玩資訊，也可購買地方名產、用LINE pay付款，宅配到指定地址。

AI新零售智慧商圈的第二個亮點，是引進了時下最夯旅遊互動遊戲，民眾必須到現場實地搜索解謎；6月15日在內灣商圈就有一場實境解謎遊戲，開放10組共40人免費報名（搜尋旅新竹網站），前幾組優勝可獲得獎品。

合發展處長邱俊良說，第三個亮點是建置相關旅遊資訊的聊天機器人，未來還將使用行為大數據運用語意分析、loT/智慧裝置、大數據資料管理、機器學習等核心技術，幫助業者跟消費者做更即時、更精準的互動！

計畫預計媒合400家以上業者，將商品以及遊憩資訊整合至電腦與行動裝置，結合交通及門市優惠卷等資訊吸引遊客，並推出新竹縣精選好物專區，讓民眾即使不出門，也能線上財買新竹縣好風味。現已有上百家業者加入，諮詢電話：0955-576-818趙小姐。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法