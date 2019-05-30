闖關搶救台灣文學！ 台文館發表線上遊戲「夢獸之島」

2019-05-30 20:00

〔記者劉婉君／台南報導〕國立台灣文學館今天發表台灣首款文學文物線上數位遊戲「夢獸之島」，遊戲內容以文學館藏品為主，結合VR、3D場景等技術，為國內首款台灣文學線上遊戲，Android系統即日起可下載， iOS系統近期將推出，民眾可透過電腦、手機、VR設備等體驗，學校教師也可作為教材使用。

「夢獸之島」的遊戲腳本為公開徵選，由潘秋如、潘瑩真姊妹獲得首獎，再交由專業遊戲廠商開發，故事內容從葉石濤、張深切、龍瑛宗、林海音、姚一葦等5位作家獲得靈感，以島嶼概念，設計每個作家要保護的台灣文學，玩家必須藉由台文館典藏的作家著名物件闖關，如葉石濤的「藤椅」、張深切徒步旅行的「名人題字錄」、龍瑛宗的輪椅、林海音精心收藏的象偶、姚一葦渡海的皮箱等，利用文學小知識闖關成功，以救回台灣文學。

台文館長蘇碩斌說，文學是故事真正的產地，台文館也與時俱進在調整說故事的方法，數位遊戲正是一個全新的嘗試，「夢獸之島」是博物館藏活化的其中一個成果，由台文館先挑出重要文物製作3D掃描、建模、詮釋，再公開向大眾徵選創作腳本，最後邀請遊戲廠商將首獎開發成遊戲。

潘秋如與潘瑩真則說，很感動能以文學遊戲與別人互動。

台文館說，目前館方也在開發實境遊戲，未來將繼續徵選腳本、製作遊戲，讓台灣文學走入民眾生活的日常。

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