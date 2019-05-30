國5共乘停車場平、假日也塞爆 轉乘客運找不到車位惹怨

2019-05-30 17:22

〔記者張議晨／宜蘭報導〕國道5號位於壯圍鄉功勞段的共乘停車場，汽車位僅134個，車位不足，平日、假日幾乎一位難求，有通勤民眾抱怨找不到位子停車，向縣議員黃建勇反映，盼增闢共乘停車場；對此，宜蘭縣政府回應，會評估民眾需求改善。

為鼓勵民眾共乘汽車北上，國道5號通車後，宜蘭縣政府向高公局租用高架橋下土地，分別在頭城、壯圍、宜蘭、五結、冬山等路段增闢共乘停車場，讓民眾免費停車。

壯圍鄉功勞段現有汽車位隨國道客運增設壯圍上、下車處後，該路段車位平日上班時間車位難找，假日更是一位難求；由於車位少，趕時間乘客只能被迫將汽車停靠在車道上。

常往返台北、宜蘭的王姓民眾解釋，壯圍候車處乘車方便，她若要北上，就會將汽車停靠在共乘停車場；不過隨通勤人數增多，車位越來越難找，有時根本沒位子，只能被迫再將汽車駛離。

縣議員黃建勇近期也接獲不少民眾反映，指汽車位量少，希望縣府增闢停車格；黃建勇直言，縣府鼓勵民眾共乘或搭乘大眾運輸工具北上，但停車位不足，難免影響民眾搭車意願。

他建議，功勞段南側高架橋下仍有空地，希望縣府向高公局爭取使用權，增闢停車場車位，解決民眾困擾。

對此，縣府交通處表示，考量民眾需求，目前已計畫在礁溪及冬山、羅東交界處高架橋下先令增闢停車場，若壯圍民眾有需求，他們會再評估是否再擴建停車場，或改採停車收費方式，方便車位管理。

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