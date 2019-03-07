國五銜接台九線 匣道出口方向擬改成冬山

2019-03-07 15:38

〔記者張議晨／宜蘭報導〕為解決國五蘇澳端往蘇花改壅塞情況，交通部要在蘇澳新城新設匣道分散車流，但該處屬地質敏感區，高公局擬將匣道出口方向從蘇澳改成冬山，與原有方案呈180度大轉彎；不過，地方民眾憂心，若匣道口大改，當初分流效益恐大打折；對此，高公局表示，新方案仍會將蘇花改納入評估，不會因方向不同就影響分流效益。

交通部長林佳龍今應立法院交通委員會邀請到訪宜蘭，赴蘇花改工程處考察國道5號銜接蘇花改等交通疏導工程。

為解決國五到蘇花改前壅塞情況，交通部投入19.5億元新設匣道，將從國5蘇澳端「斷橋」處跨過新城溪，繞經九股山邊緣後銜接台九線，去年4月進入規劃設計階段。

但該方案經過地質敏感區，高公局考量地質安全及環差審查等問題，近期提出第二方案；同樣從斷橋處延伸，跨過新城溪後銜接台9線，交流道方向與最初方案相反，改將車流引導至冬山方向。

高公局局長趙興華解釋，原先規劃案有水土保持等疑慮，考量未來環差審議卡關，才會研擬提出第二方案；新方案可分散車流，也能反映冬山地區需求。

高公局規劃組長陳宏仁補充，新方案預計今年中可完成評估，將與原先方案提送交通部核定，預估興建長度、經費與原有方案差異不大，即便改採新方案，仍可順利在2025年完工。

不過，原先國五銜接台九線是為解決國道往蘇花改車流壅塞情況，地方民眾憂心，若匣道規劃大轉彎，新匣道效益恐大打折扣。

對此，陳宏仁解釋，即便最後採新方案，交流道也會考慮到往蘇花改車流，線形、出口方向會再做調整，不會因為匣道方向不同，就讓疏導車流的效益大打折。

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