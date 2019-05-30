健康不放「粽」 醫：五大族群要當心

2019-05-30 11:35

〔記者廖雪茹／新竹報導〕端午佳節健康吃粽，才不會真的變成「肉」粽！醫師提醒，胃食道逆流症、消化性潰瘍、腸道脹氣，以及慢性病如糖尿病、腎臟病的患者等五大族群，必須慎選食材，以兼顧健康和美味；建議一餐半顆粽子，搭配白飯及適量蔬果，才能攝取足夠膳食纖維，一旦出現症狀應及時就醫。

中醫醫藥大學新竹附設醫院消化科主任馮俊龍表示，粽子因食材及作法緣故，屬於高油、高鹽和低纖維、熱量高，是容易產生消化不良的食品。消化不良會導致胃酸逆流、胸悶、火燒心、上腹部悶痛、腸道脹氣等症狀。所以五大族群包含胃食道逆流症、消化性潰瘍、腸道脹氣，慢性病如糖尿病、腎臟病的患者，必須慎選食材，才可兼顧健康和美味。

營養師王依屏今天當場包多穀米健康肉粽並且公佈食材，她以多穀米、圓糯米、竹筍丁、雞肉、杏鮑菇、乾香菇、蝦米和腰果包粽，一個大概270卡路里，建議有興趣的民眾可以在家試試看。

王依屏表示，食材如何選購真的很「粽」要，建議肉粽中的主角─豬肉，若選擇五花肉或三層肉等油脂含量豐富的部位，再加上北部粽以油炒過，將會攝取過多飽和脂肪酸；建議慢性病患者，如高血脂、糖尿病、減重的朋友可以改用瘦肉、雞肉、或海鮮取代，並且加入增加香氣的香菇、蝦米乾貨等重要配角。

王依屏表示，粽子是以糯米為基礎材料的食物，其消化需要較長時間，腸胃排空也較久，因此對於老年人、孩童及腸胃消化較不佳的民眾應盡量避免當作全天候三餐的飲食。也可自製較為好消化的米粽，其中可以用胚芽米、薏仁、紅豆、芋頭或地瓜取代糯米增加膳食纖維的攝取，甚至是使用時下最夯的紅藜麥，除了更豐富的膳食纖維其中比糯米更富含蛋白質、維生素B群、維生素E、鎂、鋅、鈣、銅、硒等成分，但特別提醒此類多穀米粽含較多磷離子，並不適合腎臟病朋友食用。

另外，市售還有許多種不同內餡的甜粽，含糖量對糖尿病及減重朋友也是一大隱憂，建議多運用食物代換觀念或分食的方式食用。另外補充，為了增加鹼粽本身的Q彈口感，多數業者會添加硼砂，須注意會對人體造成傷害。

無論是甜粽還是鹹粽，都需要把握均衡飲食的原則，國人食用粽子的習慣，常常只將1~2顆粽子做為一餐，忽略蔬菜及水果的攝取，建議端午佳節食用粽子記得搭配蔬果，茄子、長豆、鳳梨、木瓜、奇異果等，攝取豐富的維生素、纖維質，達到營養均衡的目標，還能幫助腸道運作加速代謝，過個健康不放「粽」的端午節！

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