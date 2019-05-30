超精緻！4萬塊樂高組建龍山寺模型 現身「艋舺大脫逃」特展

2019-05-30 11:16

〔記者蔡亞樺／台北報導〕大稻埕知名的「台北霞海城隍爺爺」，原本是住在艋舺（萬華）剝皮寮附近嗎？農曆「五月十三，人看人」在台北市代表著什麼意義嗎？台北市鄉土教育中心、北市老松國小與台北霞海城隍廟合作，在鄉土教育中心舉辦「艋舺大脫逃」特展，展期即日起至7月7日止，每週二至週日上午9點至下午5點，免費參觀。特展還展出以4萬多個樂高零件組成的艋舺龍山寺全景模型，十分難得。

大稻埕的霞海城隍是從中國福建省泉州霞城分靈而來，1821年陳浩然先生奉請城隍爺保佑，帶著同庄上百位同安人一同度過危險的台灣海峽，初期就是在港口貿易興盛的艋舺發展，後來至大稻埕落地生根建台北霞海城隍廟，霞海城隍就成為大稻埕的守護神。

霞海城隍廟管理人陳文文說，早有台北霞海城隍廟迎城隍的紀錄為1879年，慶祝城隍爺聖誕，陣頭齊聚、熱鬧非凡，保庇地方掃去千災，招來百福，有「五月十三，人看人」的盛況，2010年列為台北市民俗文化資產。

陳文文指出，明年適逢台北霞海城隍渡海來台200週年，此次展覽內容溯源當年「頂下郊拚」的歷史事件為主軸，透過展場圖說與實物展示，讓參觀民眾瞭解早期艋舺與大稻埕兩地族群互動與遷徙過程，以及老城區空間發展的歷史沿革。

鄉土教育中心主任張欽鵬表，在頂下郊拚展場中，協助城隍爺遷移到大稻埕的「大龍峒金獅團」，提供採古法製作的「無耳金獅」，是全台唯一沒有耳朵的舞獅，全長1尺2，運用竹漿紙及棉紙塑型完成，表面則以五行色彩概念著色，獅鬃是以苧麻編織方式

張欽鵬提到，此次特展還展出以4萬多個樂高零件組成，長約154公分、寬77公分以及35公分高的艋舺龍山寺全景模型，首次在萬華地區展出，十分難得。

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