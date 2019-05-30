05/30 各報重點新聞一覽

2019-05-30 06:15

自由時報

蔡賴初選民調定案 手機家戶各半 對比韓柯

民進黨總統初選日程在吵了兩個月後，終於塵埃落定。民進黨中執會昨以「共識不經表決」通過嘉義縣長翁章梁等二十四名中執委提案，修正民調辦法，總統初選手機、家戶民調各五十％，三人對比式民調納入國民黨高雄市長韓國瑜及無黨籍台北市長柯文哲，六月十日至十四日執行民調。民調前舉行一場電視政見會。

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每18分鐘震一次 大屯火山測到「心跳」

中研院地球科學研究所研究員林正洪團隊經過長期監測，證明大屯山和龜山島下有岩漿庫，都屬於活火山。團隊更在大屯火山群偵測到火山心跳，這是全球首次於休眠中的活火山偵測到類似動物「心跳」現象，平均約十八分鐘發生一次地震的重複性地震活動，可以持續數十個小時。林正洪解釋，重複性地震規律發生，表示有穩定的火山釋放能量。

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林蔚山掏空大同 判刑8年定讞

大同集團前董事長林蔚山，挪用公款金援自己私人投資的通達國際公司卻慘賠，造成大同集團虧損十三．五億餘元，高等法院更一審前年八月依證券交易法特別背信罪，將林判刑八年、併科罰金三億元，並追徵沒收犯罪所得十三億五二六七萬餘元；最高法院昨駁回上訴，全案定讞，林蔚山必須入獄，最高院已通知檢方啟動防逃機制。

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蘋果日報

深夜翻臉 賴清德斥黨創惡例 中執會4決議《蘋果》還原蔡賴密會內幕

「柯P就是會選，你為什麼堅持不納入？」在柯建銘電話勸說下，賴清德放手讓柯P納民調。中執會不經表決做成總統初選4決議，包含1.民調手機、巿話各佔一半；2.台北巿長柯文哲、高雄巿長韓國瑜納民調與蔡、賴分別對比；3.舉行1場電視政見會；4.民調6月10日至14日進行。但賴昨深夜痛批中執會創下惡例，「粗暴推翻已公告生效的初選辦法」，傷害民進黨。

台商回流 我競爭力爬升1名 全球第16 專家指受惠美中貿易戰

瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）周二公布2019《世界競爭力報告》，新加坡取代美國登上榜首，台灣則比去年進步1名，整體競爭力居全球第16名，在4大類評比項目中，「政府效能」表現最佳，「企業效能」進步幅度最大。

聯合報

綠總統初選共識決？賴大反彈「修改民主傷害黨」

民進黨中執會昨天以「共識決」方式，通過挺蔡中執委所提的總統初選方案，民調市話、手機比例各占一半；蔡英文總統、行政院前院長賴清德將以民調定勝負，對比式民調納入國民黨籍高雄市長韓國瑜、無黨籍台北市長柯文哲。

高山仰「止」？誰卡住山岳觀光

在尼泊爾登山，每走一、兩小時就有「Tea House山屋（茶屋）」，提供熱茶、多樣化餐點，還有乾淨蹲式廁所，甚至有熱水洗澡與WiFi。日本私人經營山屋多會提供「一泊二食」及安全、舒適、保暖的床位與「烘乾室」，讓山友淋濕的裝備烘乾，入山前自行登記行程並風險自負。馬來西亞則是不限申請期限，但需配有專業嚮導。

中國時報

民調納韓柯

民進黨中執會昨以「共識決」，通過挺英派提案，修改總統初選民調規則，市話與手機各占比50％，納入台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜對比，辦一場政見會，民調日期6月10日～14日，究竟由蔡總統或前閣揆賴清德代表民進黨角逐2020年大選，14日揭曉。

價值23.5億公文如幽靈 前任官員說不清

高雄氣爆後，李長榮化工將價值23.5億元土地，設定抵押給高巿府的公文書，竟「流浪」4年4個月未入庫，甚至在韓巿府上任後1個月才出現，形同「幽靈」文件，一度懷疑是被前朝機要帶走。

民進黨總統初選 民調方案對照表

中研院地球科學研究所研究員林正洪團隊經過長期監測，證明大屯山和龜山島下有岩漿庫，都屬於活火山。圖為火山分類表。

大同集團前董事長林蔚山涉掏空大同，造成集團13億元呆帳，判刑8年定讞，最高院已通知檢方啟動防逃機制。（資料照）

瑞士洛桑管理學院（IMD）昨公布「2019年世界競爭力報告」，在63個受評比國家中，台灣排名16，較去年進步1名，亞太地區排名維持第4，落後於新加坡、香港、中國。（資料照）

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