每18分鐘震一次 大屯火山測到「心跳」

2019-05-30

〔記者簡惠茹／台北報導〕中研院地球科學研究所研究員林正洪團隊經過長期監測，證明大屯山和龜山島下有岩漿庫，都屬於活火山。

休眠活火山 全球第一次測得

團隊更在大屯火山群偵測到火山心跳，這是全球首次於休眠中的活火山偵測到類似動物「心跳」現象，平均約十八分鐘發生一次地震的重複性地震活動，可以持續數十個小時。林正洪解釋，重複性地震規律發生，表示有穩定的火山釋放能量。

林正洪說明，活火山的定義包括一萬年內曾有活動，或岩漿庫依舊存在。大屯火山五、六千年內還有噴發紀錄，龜山島七千年內有噴發紀錄，但是過去研究一直無法證明大屯火山群底下是否有岩漿庫的存在。

龜山島有岩漿庫 證實活火山

研究團隊依據Ｓ波陰影與Ｐ波緩達兩個現象，前年底證實大屯山火山下的岩漿庫存在。去年底，林正洪團隊再度證明龜山島底下有岩漿庫。

他表示，依據地震Ｓ波無法穿透液態岩漿庫的特性，除了可以觀測到Ｓ波陰影外，同時也可以發現強烈的Ｓ波反射現象，利用這些原理，團隊檢查龜山島附近地區的地震資料，也發現Ｓ波陰影與強烈反射兩種現象，經過交叉比對檢驗，確認龜山島的中部地殼有岩漿庫。

規律重複地震 穩定釋放能量

大屯火山岩漿庫大約是台北市面積的四分之一，龜山島岩漿庫為二分之一。龜山島地震活動頻繁，每個月達五百次以上，噴發機率也比大屯火山高。龜山島火山噴發引起的海嘯如果有五公尺高，宜蘭縣恐被淹沒二分之一。但林正洪也強調，火山噴發前，可透過儀器觀測來預估發生時間、大小與地點，社會各界不用過於惶恐緊張。

國家災害防救科技中心表示，火山已納入災防法範圍，會透過Line、災防告警訊息等各種方式發送，提醒民眾注意，但警訊發送標準仍在研議中。

火山分類表

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