神邏輯！營養午餐品質不佳怪免費供應 澎湖研議排富

2019-05-29 22:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕真是神邏輯！澎湖縣營養午餐菜色不佳，不檢討學校行政方面疏失，反而建議恢復收費，更妙的是，澎湖縣長賴峰偉指示教育處研議免費營養午餐「排富」，節省經費用於提升中小學營養午餐品質，但外界擔憂「人謀不臧」才是弊端。

澎湖縣議員陳振中今天質詢說，過去學童營養午餐費每月300元加菜金由縣府支付，700元由家長負擔，弱勢學童則由教育部買單，但去年選前縣長陳光復宣布自2018年9月起，國中小學童營養午餐一律免費，縣庫因此每年增加近3000萬支出。

陳振中指出，營養午餐全面免費後，仍維持每日三菜一湯、每週兩份水果、一份牛奶，縣府花了更多的錢，但供餐品質並未提升。他舉例，在超市一罐品質佳的豆漿價錢都比一大罐沙拉油貴，澎湖學童吃的油是否安全，因此，他建議縣府恢復收費，將補助款用在食材提升。

賴峰偉說，澎湖稅收僅次於連江縣全國倒數第二，財政並不富裕，全國實施免費營養午餐政策僅6個縣市，就連財政寬裕的台北市、新北市都沒實施免費營養午餐，澎湖財政困窘，沒必要打腫臉撐胖子。澎湖資源有限，與其縣府每年多花3000萬，但營養午餐品質沒有提升，不如恢復營養午餐收費，所省下來的錢，由縣府編列經費，用於改善食材，讓學童多吃「4章1Q」的有機、安全蔬果，這樣才是真正照顧澎湖學童的方法。

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