大馬世界名廚精英賽 高苑工商「古色穀香」奪團體特金

2019-05-29 23:08

〔記者蘇福男／高雄報導〕高苑工商餐飲管理科林宇志師生以大岡山地區農特產羊肉、海鮮為食材，以「古色穀香」為創作主題，端出「洋洋得益」等6道料理，令評審大為驚艷，一舉拿下「2019馬來西亞世界名廚精英賽」團體賽特金，也是這項比賽最年輕的參賽選手。

大馬世界名廚精英賽此次有逾百位來自世界各地的廚師一較高下，參賽作品多達150種，高苑工商餐管科初生之犢不畏虎，由林宇志老師帶領3年級的郭權維、2年級的林佳瑩、楊采樺組成「台灣猛牛」隊首次參賽，成為這項賽事最年輕的選手。

林宇志說，此次展台設計以台灣50、60年代農業社會為主題，由於大岡山地區有羊肉、海鮮等農特產，師生因此以鱸魚、羊肉和農作物等食材，在3個小時內創作出「步步高昇」、「洋洋得益」、「比翼雙飛」、「綠貝鮮味黃金穗」、「五彩八寶粥」、「松鼠葡萄魚」等6道料理。

其中，由藍柑橘、哈密瓜、水蜜桃和蝶豆花等糖漿調製出層次分明的「五彩八寶粥」，和去骨雞翅的「比翼雙飛」2道料理，令評審大為驚艷，是奪下特金的致勝關鍵，另外，以高超的刀工將整條鱸魚雕成松鼠造型，也讓評審拍案叫絕。

郭權維表示，此次參賽至少花了半年時間備戰，原本他打算休學，在老師也是學長林宇志的鼓勵下，他重燃起希望繼續勇於追夢，拿下特金佳績讓他十分意外，將有助於他繼續升學鑽研烹飪技巧。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法