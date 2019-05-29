合法民宿僅2家 三地門擬推空屋變民宿

2019-05-29 19:06

〔記者邱芷柔／屏東報導〕住宿服務與觀光旅遊產業相輔相成，僅有兩家合法民宿的屏東三地門鄉，擬推出將空屋變民宿的計畫，搭配部落旅遊，活絡地方觀光。

三地門鄉擁有豐富的觀光旅遊條件，除了秀麗的山巒景緻，還有豐富的原住民文化特色，像是石板屋、部落生活所形成的梯田地，另外祭典活動及琉璃珠、木雕、陶壺、石雕等工藝坊，甚至每年吸引大量海外飛行好手的賽嘉飛行場，也在三地門鄉內，但過去遊客來去匆匆，鮮少留宿三地門，讓部落觀光產業無法提升。

三地門鄉公所指出，三地門有10個部落，目前各部落都有閒置的房舍，許多外出工作的鄉親僅有週末才會回到家中，期待透過部落會議尋求共識，從盤點閒置空間做起，未來可望推動空屋變民宿，提升部落優質的住宿環境，把遊客留下來，進行更深、更廣的部落旅遊。

地方鄉親認為，過去少有遊客能夠在部落留宿，有的來吃一頓風味餐、有的走過琉璃吊橋就離開，其實部落有還有很多值得遊覽的地方，如果能提升民宿的質與量，相信可以帶動觀光發展。

德文村包姓住戶表示，因為工作、就學因素，德文部落裡幾乎一半的族人都不住在部落，確實有很多房子是空著的，但現行法規是否能因地制宜，針對部落房屋申請民宿更有彈性，才能讓計畫不會變成空談。

陳姓民眾也表示，雖然民宿數量少，但三地門鄉目前有露營空間及接待家庭，他認為必須有相關配套，例如更完善的深度旅遊規劃等，才能有效提升整體觀光。

三地門鄉長車牧勒薩以說，會持續與鄉親討論相關可行性，提升合法民宿量的目標不會變，鄉公所目前也報請銓敘部備查，將在鄉公所的編制內設立文化觀光所，未來三地門鄉的觀光業務將透過文化觀光所專責，提升行政效率活絡部落觀光。

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