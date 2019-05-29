醫病》91歲嬤手指像「遭塗黑惡作劇」 竟是指甲長癌…

2019-05-29 20:10

〔記者陳冠備／彰化報導〕91歲施姓阿嬤30年前右手拇指腹、指甲冒出2顆痣，隨著年紀增長，痣的顏色慢慢轉黑，黑色素細胞幾乎擴散到整根拇指，猶如遭黑色奇異筆塗黑，但施阿嬤認為不妨礙做事，不以為意，直到近日發現右腋下長有腫塊，經查竟是拇指上的黑痣已發生癌變，黑色素瘤悄悄轉移右腋下，嚇得趕緊接受治療。

施姓阿嬤是一般家庭主婦，相當愛貓，數月前於右腋下摸到不明腫塊，以為染上貓抓熱，到診所就醫，但查無倦怠、寒顫等相關症狀，上月轉往彰化醫院就診，經查發現阿嬤腋下腫塊達7.8公分，懷疑是罹患黑色素瘤，將阿嬤指腹上黑痣切片檢查，確診為第四期惡性黑色素瘤，且腫瘤厚度達7.5公厘。院方考量施阿嬤年紀，目前以口服藥物控制病情，待腫瘤變小再評估進一步切除。

彰化醫院一般外科醫師李忠懷說，施姓阿嬤的痣在指腹及指甲片各有一顆，指腹的痣已經癌變為結節狀黑色素瘤，指甲片上的痣則癌變為肢端黑色素瘤，而黑色素瘤是一種從黑色素細胞發展而來的癌症，皮膚會產生不正常且不均勻的黑色素沉澱，阿嬤的手指才會出現染黑狀況。

李忠懷指出，有時黑色素瘤是由痣演變而來，而黑色素瘤為惡性度最高的皮膚癌，好發於免疫力較低的老年人，從發現到死亡可能僅需數月，其中肢端黑色素瘤好發於四肢末端，容易被誤認為香港腳、疣或是潰瘍不好等，而輕視病情，導致延遲就醫。

施姓阿嬤說，30年前右手拇指長出兩顆痣，顏色偏深咖啡色，雖顏色慢慢轉黑、變大，拇指也有被黑色素沉澱現象，但不痛不癢就未留意，加上1年前做過健康檢查並未發現異樣，以為沒事，直到近日摸到右腋下腫塊才驚覺不對勁。

李忠懷說，若發現痣的外觀變大、邊緣不規則、形狀不對稱、顏色改變或不均勻、皮膚破壞、產生潰瘍或易出血等症狀，應提高警覺，及時就醫，只要腫瘤尚未轉移，大部分的病患都可被治癒。

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