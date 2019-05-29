北港武德宮分送平安粽 祝福孩子「敖讀冊」

2019-05-29 15:59

〔記者廖淑玲／雲林報導〕北港武德宮、婦幼協會結合北港獅子會、雲林家扶中心、雲林縣議員蔡岳儒服務處，今年分送4500顆武財神平安粽及文昌帝君金榜題名包粽，給夜光天使與家扶北港區受助家庭，祝福孩子「敖讀冊」。

供奉武財神的北港武德宮秘書長蘇建華，代表感謝蔡岳儒協助端午愛心粽活動持續12年，其中武德宮參與是第8年，希望武財神庇護擴大更多的弱勢家庭，也祝福有武德宮文昌帝君加持的學子金榜題名，考上心目中的第一志願。

雲林家扶中心主任廖志文表示，雲林家扶北港服務處服務鄉鎮包括北港、水林、四湖、口湖與元長共326戶家庭、610名學童，今年國、高中考生有100名，感謝武德宮與蔡岳儒每年對家扶學子的關心贈送祈福卡與包粽，為考生加油、好運集氣，祝福人人包「中」。

蔡岳儒說，感謝一群默默付出的志工，尤其今年的餡料是由在武德宮駐點8年的「總舖師」吳舜宣掌廚，再經由大家動手包，完成一顆顆米Q、料好、味實在的平安粽，祝福所有人開心度過溫馨節日。

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