亡父連辦21年端午送溫情 新任女里長承遺志飄粽香

2019-05-29 14:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕迎接端午節，台中市南區國光里，今天（29日）舉辦「粽葉飄香、端午情」活動，此活動今年已邁入第22年，是由國光里已經過世的老里長陳仁榮創辦，老里長於今年2月因病過世，其女兒陳雅惠接下衣缽，參選里長補選當選，並於今天就任里長，接任後隨即舉辦這場端午活動，結合社區媽媽一起包肉粽，邀請里民品嚐外，也分送50多戶弱勢家庭，讓他們在端午節前，享用充滿愛心的粽子。

今天剛就任國光里長的陳雅惠表示，國光里辦公處今天於中市南區正義街舉辦「粽葉飄香、端午情」活動，是由她的父親、前國光里長陳仁榮所創辦，今年已邁入第22年，其父過世之後，她當選新里長，繼續承辦這項活動之因，不只是繼承延續父親的遺志，也是讓弱勢家庭仍繼續感受社會溫暖，不因里長過世換人而改變。

她說，這項活動也匯集社會熱心團體的愛心，包括國光社區發展協會、國光里福正宮、光榮愛心基金會、台中市水噹噹關懷協會及市議員邱素貞服務處等單位，現場除提供粽子品嚐及贈送香包、可愛造型氣球外，也安排卡拉OK聯誼歡唱，除可以凝聚里民感情，也讓里民提前感受端午節慶氣氛，非常有意義。

市議員邱素貞說，儘管原物料漲聲不斷，國光里所準備的包粽食材，一點都不馬虎，每年都吸引許多里民參加，現場除了社區媽媽動手包的2000顆熱騰騰肉粽外，她也自購1500顆，共3500顆粽子，除與現場里民分享外，還分送50多戶弱勢家庭，每戶8顆粽子，讓里民提前感受端午節慶氣氛與濃濃的社區人情味。

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