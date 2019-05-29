南投8500顆「愛心粽」官民齊心關懷弱勢

2019-05-29 13:23

〔記者謝介裕／南投報導〕南投地檢署結合南投仁愛之家等社福機構及志工團體，今日一起舉辦「萬眾一心、粽心傳愛」活動，儘管天氣忽晴忽雨，但志工媽媽們不受影響，打算在4天內完成8500顆粽子，分送給縣內弱勢族群，希望藉由「愛心粽」讓其感受到社會的溫暖，進而擁有更多奮發向上的正能量。

該活動今年邁入第11年，此次共動員犯罪被害人保護協會南投分會、更生人保護協會南投分會、南投愛心會、佛光會、鳳梨樂活樂團、仁愛之家志工隊及社區媽媽等志工團體，從清洗粽葉、準備食材、炒料、包粽、蒸煮粽子迄冷卻後分裝，僅見大家分工合作進行，也讓可口美味的粽子，多了一分大家的關愛。

南投地檢署檢察長毛有增、仁愛之家董事長陳碧三表示，每逢佳節倍思親，對獨居、單親等弱勢民眾而言，端午佳節更須親友陪伴，因此「萬眾一心‧粽心傳愛」活動才會持續辦理，且透過社區訪視調查，今年粽子預計完成的數量約8500顆，比去年6000顆還多了2500顆，期待透過該活動，讓縣內弱勢家庭都能吃到充滿濃郁愛心的香粽以外，也能喚起社會大眾給予弱勢族群更多的關心與照顧！

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